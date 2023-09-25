CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Космическая капсула НАСА успешно доставила самый крупный образец почвы астероида

ByРоберт Эндрю

сентябрь 25, 2023
Космическая капсула НАСА успешно доставила самый крупный образец почвы астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил самый большой образец почвы, когда-либо собранный с астероида. Капсула в форме леденца, выпущенная из корабля-носителя, когда он пролетал мимо Земли, спрыгнула с парашютом в пустыню штата Юта и приземлилась в обозначенной зоне. Это третий раз, когда образец астероида был возвращен на Землю для анализа, и это, безусловно, самый большой образец. Образец был собран с астероида Бенну в октябре 2020 года.

Бенну — богатый углеродом околоземный астероид диаметром 500 метров. Он считается реликтом ранней Солнечной системы и содержит ценные подсказки о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля. Образец, собранный с Бенну, может даже содержать органические молекулы, необходимые для возникновения жизни. Эта гипотеза подтверждается предыдущими образцами, собранными с астероида Рюгу японской миссией Хаябуса-2.

OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг Бенну в 2018 году. Он провел два года на орбите астероида, прежде чем собрать образец рыхлого поверхностного материала с помощью своей роботизированной руки. Космический корабль покинул Бенну в 2021 году и отправился обратно на Землю, столкнувшись с верхними слоями атмосферы на скорости, в 35 раз превышающей скорость звука. Капсула выдержала температуру до 5,000 градусов по Фаренгейту во время спуска, прежде чем благополучно приземлиться в пустыне Юты.

После получения образец будет храниться в «чистой комнате» для первоначального исследования. Затем его перевезут в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где его вскроют и разделят на более мелкие образцы для распространения среди ученых в 60 лабораториях по всему миру. Тем временем ожидается, что основная часть космического корабля продолжит свой путь для исследования другого околоземного астероида — Апофиса.

Эта историческая миссия представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании ранней Солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:
– Рейтер: [название источника]
– НАСА: [название источника]
– Hindustan Times: [название источника]

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Прорыв в исследовании вымерших видов: секвенирование многовековой РНК из образца тасманского тигра

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Астероид 2023 SF6: близкая встреча с Землей

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Инновационный центр Университета Колорадо в Боулдере стремится улучшить прогнозирование космической погоды

сентябрь 27, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Прорыв в исследовании вымерших видов: секвенирование многовековой РНК из образца тасманского тигра

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Астероид 2023 SF6: близкая встреча с Землей

сентябрь 27, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Инновационный центр Университета Колорадо в Боулдере стремится улучшить прогнозирование космической погоды

сентябрь 27, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Нейробиологи спорят по поводу интегрированной теории информации

сентябрь 27, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев