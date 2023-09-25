Космическая капсула НАСА успешно доставила самый крупный образец почвы астероида

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx успешно доставил самый большой образец почвы, когда-либо собранный с астероида. Капсула в форме леденца, выпущенная из корабля-носителя, когда он пролетал мимо Земли, спрыгнула с парашютом в пустыню штата Юта и приземлилась в обозначенной зоне. Это третий раз, когда образец астероида был возвращен на Землю для анализа, и это, безусловно, самый большой образец. Образец был собран с астероида Бенну в октябре 2020 года.

Бенну — богатый углеродом околоземный астероид диаметром 500 метров. Он считается реликтом ранней Солнечной системы и содержит ценные подсказки о происхождении и развитии скалистых планет, таких как Земля. Образец, собранный с Бенну, может даже содержать органические молекулы, необходимые для возникновения жизни. Эта гипотеза подтверждается предыдущими образцами, собранными с астероида Рюгу японской миссией Хаябуса-2.

OSIRIS-REx был запущен в 2016 году и достиг Бенну в 2018 году. Он провел два года на орбите астероида, прежде чем собрать образец рыхлого поверхностного материала с помощью своей роботизированной руки. Космический корабль покинул Бенну в 2021 году и отправился обратно на Землю, столкнувшись с верхними слоями атмосферы на скорости, в 35 раз превышающей скорость звука. Капсула выдержала температуру до 5,000 градусов по Фаренгейту во время спуска, прежде чем благополучно приземлиться в пустыне Юты.

После получения образец будет храниться в «чистой комнате» для первоначального исследования. Затем его перевезут в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, где его вскроют и разделят на более мелкие образцы для распространения среди ученых в 60 лабораториях по всему миру. Тем временем ожидается, что основная часть космического корабля продолжит свой путь для исследования другого околоземного астероида — Апофиса.

Эта историческая миссия представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании ранней Солнечной системы и потенциала жизни за пределами Земли.

источники:

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– НАСА: [название источника]

– Hindustan Times: [название источника]