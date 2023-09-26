НАСА ищет предложения по «космическому буксиру» для безопасного спуска с орбиты Международной космической станции

НАСА опубликовало запрос предложений по разработке «космического буксира», который будет отвечать за безопасный увод с орбиты Международной космической станции (МКС) в начале 2030-х годов. Агентство планирует использовать американский спускаемый с орбиты аппарат (USDV) для направления МКС в атмосферу Земли, обеспечивая контролируемый спуск вдали от населенных пунктов.

USDV будет представлять собой новую конструкцию космического корабля или модификацию существующего космического корабля. Он должен иметь достаточную избыточность и возможность восстановления после аномалий, чтобы выполнить критический спуск с орбиты во время своего первого полета. Ожидается, что разработка, тестирование и сертификация USDV займут несколько лет.

Хотя НАСА изложило свои планы относительно американского сегмента, оно не предоставило конкретных подробностей о том, как другие международные партнеры по МКС будут снимать свои секции с орбиты. Другими основными партнерами являются Роскосмос, Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство. Каждое агентство будет нести ответственность за вывод с орбиты своих соответствующих секций в зависимости от массовой доли владения.

После завершения программы МКС НАСА планирует продолжить полеты и коммерческие исследования на промышленных космических станциях, которые в настоящее время находятся на ранних стадиях разработки. Эти космические станции предоставят возможности для сотрудничества и прогресса в освоении космоса.

НАСА приглашает отраслевых поставщиков США предложить различные аспекты конструкции USDV, включая тип оплаты. Предложения должны быть представлены 17 ноября, более подробную информацию можно найти на веб-сайте правительства США.

В целом, эта инициатива демонстрирует приверженность НАСА ответственному исследованию космоса и обеспечению безопасного вывода МКС с орбиты, открывая путь для будущих достижений в области космических технологий и исследований.

источники:

– [НАСА хочет, чтобы новый «сводный буксир» сбил космическую станцию ​​в 2030 году] (источник)

– [Запрос НАСА на предложение по спускному аппарату в США] (источник)