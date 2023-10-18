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Наука

Вертолет Ingenuity установил новый рекорд скорости на Марсе

ByМамфо Брешиа

Октябрь 18, 2023
Вертолет Ingenuity установил новый рекорд скорости на Марсе

Вертолет НАСА Ingenuity установил новый рекорд путевой скорости во время одного из своих недавних полетов на поверхность Марса. Небольшой вертолет достиг скорости 22 миль в час (10 м/с) за 121 секунду, превзойдя свой предыдущий рекорд в 17.8 миль в час (8 м/с) за 124.18 секунды.

С момента своего размещения на Марсе вертолет Ingenuity раздвинул границы полетов на другой планете. НАСА ожидает, что в общей сложности было совершено 62 полета и в будущем будет побито еще больше рекордов.

Во время своего 62-го полета Ingenuity преодолела расстояние 880 футов по горизонтали и достигла максимальной высоты 59 футов. Полет длился 121.1 секунды и проводился в северо-восточном направлении.

Основная задача Ingenuity — получить изображения марсианской поверхности и передать их обратно в штаб-квартиру НАСА. Затем эти изображения анализируются, чтобы выявить любые потенциальные научные возможности и наметить благоприятный путь для марсохода Perseverance, спутника вертолета.

Инновационные достижения Ingenuity на Марсе демонстрируют достижения в области аэрокосмических технологий и открывают путь для будущих исследований Красной планеты. С каждым полетом НАСА собирает ценные данные и идеи, которые способствуют нашему пониманию Марса и его потенциала для поддержания жизни.

источники:
- Журнал полетов изобретательности НАСА
– Изображение предоставлено: НАСА

By Мамфо Брешиа

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