НАСА планирует вывести Международную космическую станцию ​​из эксплуатации к 2031 году

НАСА объявило о своем плане вывести из эксплуатации Международную космическую станцию ​​(МКС) к 2031 году. Космическое агентство приступило к реализации плана вывода из эксплуатации, первые этапы которого планируется начать в 2026 году.

Решение было принято после многих лет обсуждений и планирования будущего МКС. Поскольку срок эксплуатации стареющей космической станции приближается к концу, НАСА пришло к выводу, что экономически выгоднее вывести МКС из эксплуатации, чем продолжать ее обслуживать.

НАСА планирует спустить МКС с орбиты и разбить ее в Тихий океан. Этот управляемый маневр по сходу с орбиты обеспечит безопасное удаление космической станции, не создавая никакого риска для населенных пунктов на Земле.

Хотя вывод МКС из эксплуатации можно рассматривать как конец эпохи, НАСА уже смотрит в будущее освоения космоса человеком. Агентство активно работает над разработкой Lunar Gateway — новой космической станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Этот лунный аванпост будет служить плацдармом для пилотируемых миссий на поверхность Луны и, возможно, за ее пределы.

Закрытие МКС также откроет возможности для коммерческих космических проектов. Поскольку космическая станция больше не будет работать, у частных компаний появится возможность использовать существующую инфраструктуру для различных целей, таких как космический туризм или научные исследования.

В целом решение НАСА вывести МКС из эксплуатации знаменует собой важную веху в освоении космоса. Заглядывая в будущее, космическое агентство будет продолжать раздвигать границы возможного в пилотируемых космических полетах.

Определения:

1. Международная космическая станция (МКС). Космическая станция или обитаемый искусственный спутник на низкой околоземной орбите. Он служит лабораторией исследования микрогравитации и космической среды.

2. Лунные ворота: предлагаемая космическая станция на лунной орбите, которая будет служить плацдармом для миссий человека на Луну.

источники:

– Стейси Либераторе, Daily Mail.