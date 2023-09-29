НАСА объявляет тендер на 1 миллиард долларов на поставку космического корабля для вывода из эксплуатации станции МКС к 2031 году

НАСА недавно объявило тендер на сумму 1 миллиард долларов на строительство космического корабля, целью которого будет вывод Международной космической станции (МКС) в атмосферу Земли к 2031 году. Это решение было принято в связи с тем, что МКС приближается к концу своего эксплуатационного срока и считается непригодной для эксплуатации. дальнейшее использование. Тендер открыт для международных участников и потенциально предполагает совместные усилия нескольких стран.

Цель вывода МКС из эксплуатации — обеспечить безопасную утилизацию станции, избегая потенциальных опасностей, таких как космический мусор. В настоящее время МКС находится на низкой околоземной орбите, и если оставить ее без присмотра, она может представлять угрозу для будущих космических миссий. Втянув его в атмосферу Земли, космический корабль обеспечит контролируемый вход в атмосферу, разрушая при этом станцию.

Выбранный космический корабль должен будет иметь возможность работать в космосе в течение длительного периода, что позволит обеспечить постепенный процесс схода с орбиты. Это включает в себя возможность безопасно стыковаться с МКС, прикреплять двигательный модуль и выполнять управляемые маневры для вывода станции из строя.

Вывод МКС из эксплуатации является важной вехой в будущем освоения космоса. Это открывает путь для разработки новых космических станций и использования передовых технологий. НАСА стремится сосредоточиться на исследовании Луны, Марса и за их пределами, планируя программу «Артемида» и будущие пилотируемые миссии в глубокий космос.

Тендер предоставляет значительные возможности для космических агентств, аэрокосмических компаний и международного сотрудничества. Это не только дает возможность внести свой вклад в будущее освоения космоса, но и демонстрирует важность ответственного обращения с космическим мусором.

источники:

- La Voce di New York (исходная статья)

- НАСА