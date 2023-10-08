НАСА и SpaceX сотрудничают в миссии по исследованию металлического астероида Psyche

НАСА сотрудничает с SpaceX в амбициозной программе по запуску космического корабля к металлическому астероиду Психея. Обнаруженная в 1800-х годах и названная в честь греческой богини души, Психея вращается вокруг Солнца между Марсом и Юпитером. Миссия, также получившая название «Психея», запланирована на 12 октября 2023 года и, как ожидается, достигнет астероида в июле 2029 года.

Психея, имеющая длину около 173 миль в самом широком месте, является одним из крупнейших астероидов в нашей Солнечной системе. В отличие от большинства астероидов, состоящих из камня или льда, ученые полагают, что Психея состоит из железа и никеля, подобно ядру Земли. Исследование Психеи могло бы дать ценную информацию о формировании планет земной группы и пролить свет на жестокие столкновения и процессы накопления материи, которые сформировали нашу собственную планету.

Космический корабль НАСА «Психея», расположенный в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде, будет путешествовать на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy. Космический корабль проведет два года на орбите Психеи, делая первые в истории изображения астероида и собирая данные, которые помогут нам лучше понять Землю и другие каменистые планеты.

Существует множество предположений, что Психея может содержать большое количество драгоценных металлов, оценочная стоимость которых составляет 8,000 квинтиллионов фунтов стерлингов. Возможность получить этот огромный кладезь ресурсов еще больше подогрела интерес к этой миссии. Однако основной целью остаются научные исследования и получение знаний о происхождении нашей Солнечной системы.

Крайне важно, что в случае успеха миссия позволит нам исследовать планетарное образование, состоящее из железных ядер. Эта беспрецедентная возможность изучить Психею вблизи может открыть ценную информацию о недрах планет земной группы, которую невозможно получить другими способами.

источники:

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– [Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/ASU/SWNS]

– [Изображение: НАСА/Фрэнк Мишо/SWNS]

– [Изображение: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/ASU/SWNS]