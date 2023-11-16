Будущее освоения космоса: деревянные спутники для более зеленой Вселенной

Ученые НАСА и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) объединяют усилия, чтобы произвести революцию в космических путешествиях, запустив первый в мире деревянный спутник, удачно названный LignoSat. Этот новаторский проект направлен на то, чтобы сделать освоение космоса более экологически чистым, что знаменует собой значительный шаг на пути к более зеленой Вселенной.

LignoSat размером с кофейную кружку изготовлен из древесины магнолии. Хотя древесина может показаться нетрадиционным выбором для космических миссий, она обладает уникальными качествами, которые делают ее идеальным и экологически чистым материалом для спутников. Дерево не загорается и не разлагается в пустом космическом вакууме. Однако когда он снова попадает в атмосферу Земли, он превращается в мелкий пепел, не оставляя после себя никаких вредных остатков.

Ранее в этом году образцы древесины были испытаны на Международной космической станции (МКС), подтвердив, что пробный спутник готов к запуску. Несмотря на то, что образцы древесины выдерживали суровые условия космического пространства, включая экстремальные перепады температур и воздействие космических лучей и солнечных частиц в течение десяти месяцев, структурные образцы древесины остались неповрежденными. Не было никаких признаков растрескивания, деформации, шелушения или повреждения поверхности, что свидетельствует о долговечности древесины как жизнеспособного материала для освоения космоса.

Процесс отбора включал тестирование на МКС трех пород древесины — магнолии, вишни и березы. После тщательного рассмотрения была выбрана магнолия из-за ее устойчивости и меньшей склонности к раскалыванию или разрушению в процессе производства. Это решение обеспечивает успешное строительство и развертывание деревянных спутников в будущем.

Мотивация использования деревянных спутников выходит за рамки экологичности. В настоящее время орбита Земли загромождена более чем 9,300 тоннами космического мусора, состоящего в основном из блестящих металлических предметов, таких как титан и алюминий. Этот космический мусор способствует световому загрязнению, что затрудняет наблюдение небесных явлений. Кроме того, металлические космические капсулы создают финансовые затраты и риски для Международной космической станции и космических кораблей с экипажем. Деревянные спутники предлагают потенциальное решение этих проблем, поскольку они менее опасны при входе в атмосферу.

Параллельно с LignoSat финская компания Arctic Astronautics разработала WISA Woodsat — наноспутник с панелями из фанеры с покрытием. Целью этого спутника меньшего масштаба является проверка долговечности фанеры в космических условиях и дальнейшее изучение жизнеспособности деревянных материалов для будущих космических миссий.

Запуск деревянных спутников представляет собой сдвиг парадигмы в освоении космоса, сочетающий устойчивые методы с научными инновациями. Эти экологически чистые спутники способны минимизировать космический мусор и уменьшить световое загрязнение, открывая путь к более четкому видению Вселенной и одновременно защищая нашу планету.