НАСА и ISRO готовятся к совместной миссии NISAR по изучению изменения климата Земли

НАСА и Индийская организация космических исследований (ISRO) объединяют усилия для запуска миссии НАСА-ISRO по радару с синтезированной апертурой (NISAR) в 2024 году. Целью этой совместной миссии является изучение изменения климата Земли и глобального углеродного цикла, а также оценка стихийных бедствий и их последствий. на поверхности планеты.

Миссия NISAR будет использовать обсерваторию на низкой околоземной орбите (LEO) и две радиолокационные частоты для картирования и измерения поверхности Земли, предоставляя важные данные о стихийных бедствиях, таких как землетрясения и изменения на поверхности Земли. Благодаря своей деятельности миссия NISAR будет решать проблемы изменения климата и усиливать меры реагирования на стихийные бедствия.

В недавнем общении со СМИ руководитель проекта НАСА NISAR Фил Барела поделился ходом совместной миссии. Барела заявил, что миссия NISAR будет запущена в первом квартале 2024 года после серии испытаний, которые проводятся для обеспечения ее успеха. Эти испытания включают в себя проверку работоспособности радаров и электроники космического корабля, а также решающее испытание на вибрацию.

Как только все необходимые испытания будут завершены, миссия NISAR стартует из Космического центра Сатиш Дхаван в Шрихарикоте. Геосинхронная ракета-носитель спутника ISRO (GSLV) Mark-II обеспечит необходимую поддержку запуска миссии.

Миссия NISAR продлится три года и будет изучать водно-болотные угодья и покрытую льдом поверхность Земли каждые 12 дней. Сбор данных начнется после 90-дневного периода ввода в эксплуатацию спутника, в течение которого системы спутника будут тщательно оценены.

Эта совместная миссия демонстрирует растущее участие ISRO в международных космических агентствах. Помимо партнерства с НАСА, ISRO также сотрудничает с JAXA в миссии «Чандраян-4».

Запуск миссии NISAR в 2024 году подтверждает приверженность НАСА и ISRO изучению изменения климата Земли и улучшению возможностей реагирования на стихийные бедствия. Благодаря их совместным усилиям будет получена ценная информация об изменениях окружающей среды на планете, что будет способствовать более устойчивому будущему.