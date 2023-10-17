Система НАСА Sentry II усердно отслеживает околоземные астероиды (NEA), чтобы обеспечить безопасность нашей планеты. Один из таких астероидов, получивший обозначение 1998 HH49, недавно привлек внимание Центра исследований околоземных объектов НАСА (CNEOS).

Ожидается, что это массивное небесное тело размером около 600 футов приблизится к Земле 17 октября. Хотя в ближайшей точке оно будет находиться на расстоянии около 1.17 миллиона километров от Земли, его впечатляющая скорость в 53,233 XNUMX километра в час вызвала интерес. астрономов.

Первоначально этот астероид был замечен 28 апреля 1998 года и снова наблюдался 1 декабря 2021 года. Он принадлежит к группе Аполлонов. Астероиды Аполлона названы в честь астероида Аполлона 1862 года и хорошо известны своей склонностью пересекать путь Земли. Примечательно, что класс «Аполлон» был ответственен за взрыв метеорита в Челябинске в 2013 году, который причинил значительный ущерб и ранения в России.

Хотя HH1998 49 года классифицируется как «потенциально опасный» из-за своего размера, НАСА прогнозирует, что его пролет будет безопасным. Однако его присутствие подчеркивает непредсказуемость огромной Вселенной и решающую роль таких агентств, как НАСА, в мониторинге небесных угроз.

В заключение отметим, что система НАСА Sentry II играет жизненно важную роль в отслеживании околоземных астероидов, таких как HH1998 49 года, чтобы предвидеть потенциальные опасности. Хотя пролет этого конкретного астероида, как ожидается, не будет представлять угрозы, его размер служит напоминанием о необходимости постоянной бдительности в обеспечении безопасности нашей планеты.

источники:

– Центр НАСА по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS)

– Взрыв метеорита в Челябинске, 2013 г.