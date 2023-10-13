800-футовый астероид 2021 NT14: близкая встреча с Землей

Астероиды пленяли и беспокоили человечество на протяжении веков, и их частые путешествия по космосу часто привлекают наше внимание, когда они проходят мимо Земли. Хотя большинство астероидов не представляют непосредственной опасности, некоторые из них заслуживают нашего беспокойства из-за их огромных размеров и близости. Одним из таких астероидов является 800-футовый гигант, известный как 2021 NT14, несущийся к Земле с поразительной скоростью 30,874 XNUMX км/ч.

В отличие от обычного космического камня, 2021 NT14 крупнее большинства астероидов, приближающихся к нашему космическому соседству. Его длина составляет целых 800 футов, что соответствует размеру стадиона. Не менее примечательно его быстрое путешествие в космосе: оно приближается к Земле с поразительной скоростью.

Астероид должен приблизиться на максимальное расстояние 13 октября, пройдя на расстояние 4.43 миллиона миль от Земли. Хотя с астрономической точки зрения это может показаться далеким, даже небольшое отклонение от ее орбиты может иметь катастрофические последствия для нашей планеты. Однако Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) заверила нас, что астероид будет сохранять безопасную дистанцию, проходя мимо него.

Хотя срочной необходимости в панике нет, 2021 NT14 классифицируется как потенциально опасный из-за своих огромных размеров. Поэтому для нас крайне важно ежедневно внимательно следить за этими массивными космическими камнями.

НАСА полагается на различные обсерватории, такие как Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, миссию NEOWISE и предстоящий NEO Surveyor, для сбора значительного объема информации по отслеживанию астероидов. Кроме того, инициативы в области планетарных радаров, в том числе группа радаров Солнечной системы Голдстоуна Лаборатории реактивного движения, играют решающую роль в программе НАСА по наблюдениям ОСЗ.

В заключение, хотя размер и скорость астероида 2021 NT14 поначалу могут вызывать опасения, тщательное отслеживание НАСА гарантирует, что мы можем быть уверены, что он будет сохранять безопасное расстояние во время своего близкого сближения с Землей. Это служит напоминанием о важности постоянного наблюдения и изучения этих небесных объектов.

источники:

– Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL)

– Данные CNEOS от НАСА.