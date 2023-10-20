НАСА успешно напечатало в 3D и протестировало сопло ракетного двигателя для полетов в дальний космос

НАСА добилось важной вехи в аддитивном производстве, успешно напечатав 3D-принтер и протестировав новое сопло ракетного двигателя в рамках своего проекта RAMFIRE. RAMFIRE, что означает «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции», финансируется Управлением космических технологий НАСА (STMD). Целью проекта является развитие аддитивного производства и разработка новых двигательных систем для будущих миссий НАСА в дальний космос.

В сотрудничестве с разработчиком материалов Elementum 3D инженеры НАСА из Центра космических полетов Маршалла создали свариваемый алюминий, известный как A6061-RAM2. Этот алюминиевый вариант обладает необходимыми термостойкими свойствами для использования в ракетных двигателях. Благодаря 3D-печати сопла как одной детали время изготовления значительно сокращается по сравнению с соплами, изготавливаемыми традиционным способом, для которых может потребоваться до 1,000 индивидуально соединенных деталей.

Сопло RAMFIRE, напечатанное на 3D-принтере, имеет небольшие внутренние каналы для охлаждения сопла во время работы и предотвращения плавления. Его легкий вес позволяет производить высокопрочные компоненты, что позволяет осуществлять миссии в дальний космос с более тяжелыми полезными нагрузками. Это имеет решающее значение для инициативы НАСА «От Луны до Марса», целью которой является установление долгосрочного присутствия человека на Луне и, в конечном итоге, отправка человеческих миссий на Марс.

Форсунка RAMFIRE прошла строгие испытания горячим огнем, включая различные конфигурации топлива, на Восточном испытательном полигоне Маршалла. Испытания показали, что напечатанное на 3D-принтере сопло может эффективно работать в сложных условиях глубокого космоса и выдерживать термические, структурные нагрузки и нагрузки давления. Сопло также передается коммерческим заинтересованным сторонам и научным кругам, а также аэрокосмическим компаниям, оценивающим новый алюминиевый сплав и процесс 3D-печати для различных применений.

Это достижение НАСА демонстрирует растущее использование аддитивного производства в производстве компонентов ракетных двигателей. Другие компании, такие как AMCM и Agile Space Industries, также используют технологии 3D-печати для производства камер сгорания и критически важных деталей ракет. Эти достижения в области аддитивного производства имеют решающее значение для будущего освоения космоса и разработки передовых двигательных систем.

источники:

– НАСА успешно напечатало и протестировало в 3D-принтере сопло нового ракетного двигателя для полетов в дальний космос (исходная статья)

– Центр космических полетов НАСА имени Маршалла

— Элементум 3D

– Проект RAMFIRE (Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции)

– Алюминиевый вариант A6061-RAM2

– Технология 3D-печати в производстве ракетных двигателей

– 3D-принтер AMCM Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) для производства космических ракет.

– Компания Agile Space Industries использует порошок Ni625 для 3D-печати деталей космических ракет.