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Исследование наноносителей выявило высокую распространенность антител против полиэтиленгликоля (ПЭГ) среди населения Германии

ByРоберт Эндрю

Октябрь 20, 2023
Исследование наноносителей выявило высокую распространенность антител против полиэтиленгликоля (ПЭГ) среди населения Германии

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института исследований полимеров Макса Планка, пролило свет на распространенность антител против полиэтиленгликоля (ПЭГ) среди населения Германии. ПЭГ — широко распространенное вещество, используемое в косметике, продуктах питания и медицине. Наличие антител против ПЭГ может существенно повлиять на эффективность медицинской терапии с использованием наноносителей.

Исследователи стремились выяснить, в какой степени антитела против ПЭГ уже присутствуют в немецком обществе и как они могут повлиять на использование наноносителей в медицинских целях. Антитела обычно вырабатываются иммунной системой для борьбы с вирусными инфекциями. Однако было обнаружено, что антитела могут развиваться и против ПЭГ, молекулы с относительно простой структурой.

ПЭГ используется в медицине в качестве защитного покрытия для наноразмерных носителей лекарств, увеличивая время их циркуляции в кровотоке. Это особенно актуально для разработки наноносителей в терапии рака. Однако исследование показало, что антитела против ПЭГ прикрепляются к покрытым наноносителям, делая их видимыми для иммунной системы и препятствуя их терапевтическому эффекту.

Исследовательская группа исследовала более 500 образцов крови, взятых у пациентов в 2019 году. Они обнаружили, что антитела к ПЭГ обнаруживаются в 83% образцов. Интересно, что концентрация этих антител оказалась обратно пропорциональна возрасту испытуемых, что позволяет предположить, что на распространенность антител может влиять недавнее увеличение использования ПЭГ и изменение иммунной системы с возрастом.

Результаты этого исследования имеют важное значение для будущих медицинских методов лечения с использованием наноносителей. Исследователи полагают, что терапию, возможно, потребуется скорректировать с учетом реакции иммунной системы на антитела ПЭГ. Возможные модификации могут включать замену ПЭГ альтернативными веществами или индивидуализацию количества активного ингредиента в зависимости от концентрации антител в крови пациента.

Планируются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как можно адаптировать терапию наноносителями для преодоления проблем, связанных с антителами против ПЭГ. Целью является разработка инновационных подходов, обеспечивающих эффективную доставку лекарств при лечении.

В целом, это исследование подчеркивает важность понимания распространенности и влияния антител против ПЭГ при разработке наноносителей для медицинской терапии. Решая эти проблемы, исследователи могут повысить эффективность и безопасность лечения на основе наноносителей и потенциально произвести революцию в результатах здравоохранения.

источники:
– Наномасштабные горизонты (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A
– Общество Макса Планка

By Роберт Эндрю

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