Приготовьтесь к наблюдению за частичным солнечным затмением в Нанаймо

Астрономическое общество Нанаймо организует мероприятие для публичного просмотра, чтобы стать свидетелем редкого небесного явления – частичного солнечного затмения. Мероприятие пройдет в субботу, 14 октября, с 8 до 10:30 в парке Pipers Lagoon.

Частное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит перед Солнцем, но ее видимый размер недостаточно велик, чтобы полностью покрыть ее, создавая так называемое кольцевое солнечное затмение. Хотя зрители в Нанаймо не смогут увидеть эффект «огненного кольца», наблюдаемый в областях кольцевой целостности, они могут рассчитывать стать свидетелями частичного затмения, которое охватит примерно 77% солнечного диска.

Безопасность имеет первостепенное значение при наблюдении таких событий, поскольку смотреть прямо на солнце без соответствующих защитных очков или солнечных фильтров на телескопах никогда не будет безопасно. Чтобы обеспечить общественную безопасность, Астрономическое общество Нанаймо предоставит участникам мероприятия солнечные телескопы и солнечные очки.

Затмение будет видно низко на юго-восточном горизонте, начиная с 8:08. Максимальное затмение с охватом 77% произойдет в 9:19, а завершится в 10:37. Важно отметить, что Просмотр зависит от погоды, и о любых отменах из-за плохих погодных условий будет объявлено на веб-сайте Астрономического общества Нанаймо и на его странице в Facebook.

Не упустите уникальную возможность стать свидетелем частичного солнечного затмения. Присоединяйтесь к Астрономическому обществу Нанаймо и другим любителям космоса, чтобы получить незабываемые впечатления от нашего небесного чуда.

источники:

– Астрономическое общество Нанаймо (www.nanaimoastronomy.com)

- Страница Астрономического общества Нанаймо в Facebook (www.facebook.com/groups/nanaimoastronomy)