Переплетенная история неандертальца и человека разумного: выводы анализа ДНК

Недавнее исследование, проведенное учеными из Женевского университета (UNIGE), предлагает новое понимание распределения ДНК неандертальцев у современного Homo sapiens. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, изучает, как ДНК неандертальцев распределялась в геноме Homo sapiens в течение последних 40,000 XNUMX лет.

Исследование выявляет тонкие различия в присутствии ДНК неандертальцев в разные периоды времени и географические регионы, проливая свет на переплетенную историю этих двух видов. Давно известно, что неандертальцы и Homo sapiens скрещивались, в результате чего в геномах современных евразийцев появилось примерно два процента ДНК неандертальского происхождения.

Однако исследование показывает, что этот процент не одинаков по всей Евразии. ДНК неандертальцев в азиатских геномах немного больше, чем в европейских. Одно из объяснений состоит в том, что эти различия между азиатскими и европейскими популяциями могли быть вызваны разным воздействием естественного отбора на гены неандертальского происхождения.

Другая теория, предложенная учеными UNIGE, предполагает, что миграционные потоки могут быть ключевым фактором в распространении ДНК неандертальцев. Когда мигрирующее население смешивается с местным населением, ДНК местного населения имеет тенденцию увеличиваться пропорционально расстоянию от места происхождения мигрирующей группы.

Чтобы проверить эту теорию, исследователи использовали базу данных, содержащую более 4,000 геномов людей из Евразии возрастом 40,000 10,000 лет. Их статистические данные показывают, что европейские охотники-собиратели эпохи палеолита имели немного более высокую долю ДНК неандертальцев по сравнению с их азиатскими коллегами. Однако во время перехода к неолиту (5,000 XNUMX–XNUMX XNUMX лет назад) доля неандертальской ДНК в европейских геномах снизилась, что привело к несколько более низкому проценту, чем в азиатских популяциях.

Прибытие в этот период первых фермеров из Анатолии и Эгейского региона, которые несли меньше ДНК неандертальцев, еще больше снизило концентрацию ДНК неандертальцев в Европе. Эти результаты дают ценную информацию об эволюционном пути и процессе гибридизации этих двух видов.

В заключение, интеграция исследований древнего генома и археологических данных позволяет нам разгадать сложную историю неандертальцев и Homo sapiens. Это исследование служит ориентиром для будущих исследований и может помочь выявить генетические профили, которые отклоняются от среднего, потенциально раскрывая положительные или невыгодные эффекты.

источники:

- Оригинальная статья: Наука развивается

– Женевский университет: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/