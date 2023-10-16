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Наука

Исследование предполагает, что курганы на Аррокоте являются оригинальными строительными блоками

ByГабриэль Бота

Октябрь 16, 2023
Исследование предполагает, что курганы на Аррокоте являются оригинальными строительными блоками

Новое исследование, проведенное исследователями Юго-Западного исследовательского института (SwRI), показало, что загадочные курганы на Аррокоте, объекте пояса Койпера, считаются одними из его первоначальных древних строительных блоков. Аррокот, ранее известный как Ультима Туле, наблюдался космическим кораблем НАСА «Новые горизонты» в январе 2019 года.

Пролет космического корабля над Аррокотом выявил своеобразное образование – две круглые доли, соединенные узкой шейкой, напоминающей снеговика. Кроме того, в большей доле, названной Вену, было обнаружено несколько загадочных курганов, а в меньшей доле, известной как Вейо, было три предварительно идентифицированных кургана. Было обнаружено, что эти курганы имеют схожие размеры, формы, цвета и отражательную способность.

Исследователи SwRI опубликовали свою рецензируемую статью в The Planetary Science Journal, в которой заявили, что курганы, вероятно, являются первоначальными строительными блоками Аррокота. Они сравнили геологический контекст курганов и проанализировали их форму, размеры, отражательную способность и цвет. Исследование показало, что эти курганы имеют общее происхождение и, как полагают, образовались, когда Аррокот впервые был создан миллиарды лет назад.

Точный процесс формирования и почему все курганы одинаковы по размеру, остаются неизвестными. Однако исследователи предполагают, что предпочтительный размер этих строительных блоков необходимо объяснить моделями формирования планетезималей. Анализ также поддерживает модель потоковой нестабильности, в которой каменистые материалы сталкиваются друг с другом на малых скоростях, что позволяет плавно накапливать объекты.

Понимание происхождения планетезималей, таких как Аррокот, имеет решающее значение для понимания развития планет. Открытие этих курганов дает ученым ценную информацию об образовании таких небесных тел. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, насколько распространены курганоподобные структуры среди планетезималей.

Аррокот расположен на расстоянии 4.1 миллиарда миль в поясе Койпера, что делает его самым далеким объектом, который посещал космический корабль в Солнечной системе. Его длина составляет около 22 миль.

Исследование: свойства и происхождение больших курганов Аррокота, объекта пояса Койпера (SwRI)

By Габриэль Бота

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