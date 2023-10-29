Секвенирование ДНК выявило виновника загадочной болезни деревьев

В области исследования болезней деревьев было сделано революционное открытие. Технология секвенирования ДНК, которая была недоступна несколько десятилетий назад, сыграла ключевую роль в выявлении истинного преступника, стоящего за давней загадкой. Это замечательное достижение отражает постоянно развивающуюся природу научных исследований, подчеркивая важность тщательного исследования и непростых предположений.

В 1980-х годах коллекция образцов, связанных с болезнью деревьев, бережно хранилась в Институте лесного хозяйства и сельскохозяйственной биотехнологии Университета Претории. Недавно группа исследователей, в том числе молекулярных микологов, приступила к возрождению этих образцов. Благодаря процессу секвенирования ДНК им удалось расшифровать генетический код этих образцов и сравнить его с существующими базами данных, что в конечном итоге привело к идентификации виновника.

После более чем четырех десятилетий спекуляций ответственный возбудитель наконец был обнаружен как Rhizina undulata. Этот гриб, обычно называемый «кофейным огненным грибом», известен тем, что вызывает болезни и гибель деревьев, особенно в европейских регионах. Он процветает после лесных пожаров, используя сильное тепло, выделяемое отдыхающими, варящими кофе. R. undulata колонизирует корни хвойных деревьев, в том числе сосен, что приводит к их гибели.

Интересно, что триггер, который активировал этот гриб на плантациях Западного Кейпа, остается загадочным вопросом. За соответствующий период не было зарегистрировано ни одного пожара, что озадачило исследователей. Одна из потенциальных подсказок заключается в составе почвы пострадавших районов. Песчаная и кислая почва из песчаника Столовой горы, где были посажены деревья, возможно, обеспечила необходимые условия для роста R. undulata. Примечательно, что лабораторные исследования показали, что кислая почва способствует распространению этого гриба. С другой стороны, тепло, излучаемое кварцевыми камнями, обычно встречающимися на посадках, могло стимулировать его активацию.

За годы, прошедшие после вспышки заболевания в Западно-Капской провинции, R. undulata нанесла ущерб сосновым плантациям по всей Южной Африке, особенно после пожаров, вызванных несчастными случаями или преднамеренными поджогами. Эти результаты приносят новое понимание важности понимания экологических факторов, которые способствуют распространению болезней деревьев, и подчеркивают значение достижений в технологии секвенирования ДНК для разгадки давних загадок.

FAQ

1. Что такое секвенирование ДНК?

Секвенирование ДНК — это процесс, который определяет точный порядок нуклеотидов в молекуле ДНК. Это позволяет ученым расшифровать генетический код организмов и получить представление о различных биологических явлениях.

2. Что такое Ризина волнистая?

Rhizina undulata — гриб, известный тем, что вызывает болезни деревьев, особенно в Европе. Он колонизирует корни хвойных деревьев, например сосен, что приводит к их гибели. Его прозвали «кофейным огненным грибом» из-за того, что он активируется под действием тепла, выделяющегося в результате пожаров, разжигаемых для варки кофе в лесах.

3. Что спровоцировало активацию Rhizina undulata на плантациях Западного Кейпа?

Точный пусковой механизм активации Rhizina undulata на плантациях Западного Кейпа остается неизвестным. Песчаный и кислый состав почвы, а также тепло, излучаемое кварцевыми породами в местах посадки, являются потенциальными факторами, которые могли способствовать его росту. Однако для окончательного определения триггера необходимы дальнейшие исследования.