Ученые выяснили, как драгоценные металлы Земли остаются близко к поверхности

Ученые раскрыли причину, по которой драгоценные металлы, такие как золото, платина и палладий, находятся вблизи поверхности Земли, несмотря на их плотность, позволяющую предположить, что они должны были опуститься в ядро. Исследователи обнаружили, что эти металлы оказались в ловушке в полурасплавленной породе после того, как массивные космические камни столкнулись с Землей. Присутствие этих драгоценных металлов у поверхности долгое время сбивало с толку ученых, но считается, что они приземлились на Землю во время столкновений с крупными космическими камнями вскоре после формирования планеты. Однако вместо того, чтобы опуститься к ядру, эти металлы просочились сквозь мантию и оказались в ловушке затвердевающей породы, что позволило им оставаться близко к поверхности.

В недавнем исследовании ученые смоделировали древние воздействия на раннюю Землю, чтобы понять, почему эти драгоценные металлы не опустились до ядра. Они обнаружили, что когда огромный космический камень, потенциально размером с Луну, столкнулся с Землей, он создал океан расплавленной магмы, проникший в мантию. Под этим океаном магмы находилась область полурасплавленной, полутвердой породы. Металлы из ударника постепенно проникли в эту полурасплавленную область, смешиваясь с мантией. Вместо того, чтобы опуститься прямо к ядру, пропитанная металлом мантия затвердела, захватив по пути фрагменты металла.

За миллиарды лет перемешивание и конвекция в мантии приблизили эти металлы к земной коре, сделав их доступными для добычи полезных ископаемых. Это открытие проливает свет на происхождение и распространенность драгоценных металлов на Земле, объясняя, как они оказались вблизи поверхности. Кроме того, вполне возможно, что эти богатые металлами области мантии все еще можно увидеть сегодня на сейсмических изображениях недр Земли.

Дальнейшие исследования могут включать моделирование аналогичных воздействий на другие планеты земной группы, такие как Марс или Венера, чтобы понять, как этот процесс будет действовать в разных мирах. Это исследование дает ценную информацию о геологических процессах, которые сформировали нашу планету и распределении драгоценных металлов.

источники:

– Труды Национальной академии наук.