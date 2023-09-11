Астрономы исследуют загадочный источник сверхвысокой энергии

Команда астрономов из Университета Мэриленда и Мичиганского технологического университета провела исследование по изучению загадочного источника гамма-излучения сверхвысокой энергии, известного как LHAASO J2108+5157. Эти источники гамма-излучения с энергией фотонов выше 0.1 ПэВ классифицируются как источники гамма-излучения сверхвысокой энергии (СВЭ). Истинная природа этих источников не совсем понятна, поэтому астрономы постоянно ищут новые объекты этого типа, чтобы узнать о них больше.

Команда под руководством Саджана Кумара из Университета Мэриленда сосредоточила свое исследование на LHAASO J2108+5157, точечном источнике, связанном с молекулярным облаком, расположенным на расстоянии около 10,700 2108 световых лет от нас. Предыдущие наблюдения не выявили никаких рентгеновских аналогов этого источника, что затрудняет определение происхождения его гамма-излучения. Команда Кумара использовала систему телескопов для визуализации очень энергичного излучения (VERITAS) и Высотную водную Черенковскую обсерваторию (HAWC) для наблюдения LHAASO J5157+XNUMX и сбора дополнительной информации о его гамма-излучении UHE.

Наблюдения не обнаружили какого-либо значительного излучения вблизи положения LHAASO J2108+5157. Спектральный анализ области вокруг источника показал, что излучение соответствует предыдущим исследованиям и, вероятно, имеет лептонное происхождение. Однако открытие нового молекулярного облака в окрестностях LHAASO J2108+5157 дает дополнительное понимание происхождения наблюдаемого гамма-излучения. Астрономы пришли к выводу, что более вероятно, что гамма-лучи производятся через адронный канал, при этом молекулярное облако является основной мишенью для частиц космических лучей, ускоренных неопознанными певатронами.

Для полного понимания природы LHAASO J2108+5157 необходимы дальнейшие наблюдения и анализ. Исследователи предполагают, что будущие наблюдения с помощью Черенковской телескопической решетки (CTA) и анализ в рентгеновском диапазоне необходимы, чтобы дать больше информации об этом загадочном источнике сверхвысокой энергии.

Источник: Саджан Кумар и др., наблюдения VERITAS и HAWC за неопознанным источником LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

Больше информации:

– Саджан Кумар и др., VERITAS и наблюдения HAWC неопознанного источника LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089.

– Информация журнала: arXiv

Образец цитирования:

– Загадочный источник сверхвысокой энергии, исследованный астрономами (2023 сентября 11 г.). Получено 11 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html.