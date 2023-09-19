Высокоэнергетические электроны из магнитного хвоста Земли могут создавать воду на Луне

Ученые обнаружили, что высокоэнергетические электроны, находящиеся в плазме, окружающей Землю, создают воду на Луне. Это новое открытие может дать ценную информацию о распределении воды по лунной поверхности, особенно в постоянно затененных регионах, которые никогда не получают солнечного света. Понимание распределения воды на Луне имеет решающее значение для изучения ее эволюции и планирования будущих пилотируемых миссий. Вода может собираться астронавтами для пропитания, а также может быть преобразована в топливо для дальнейшего исследования космоса.

Исследование, проведенное ученым Шуай Ли из Гавайского университета в Маноа, связывает образование воды на Луне с магнитным пузырем Земли, известным как магнитосфера. Магнитосфера действует как щит, защищающий Землю от высокоэнергетических частиц солнечного ветра. Когда солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой, он создает длинный магнитный хвост на ночной стороне Земли, называемый магнитосферой. Внутри этого хвоста магнитосферы высокоэнергетические электроны и ионы образуют плазменный слой.

Когда Луна вращается вокруг Земли, она проходит через этот магнитосферный хвост, который защищает ее от заряженных частиц, но при этом позволяет свету достигать лунной поверхности. Предыдущие исследования показали, что когда Луна находится за пределами хвоста магнитосферы, она подвергается бомбардировке солнечным ветром и образуется небольшое количество воды. Однако ожидалось, что образование воды внутри хвоста магнитосферы значительно уменьшится из-за отсутствия протонов солнечного ветра.

Используя данные, собранные с помощью Moon Mineralogy Mapper на космическом корабле Chandrayaan 1, Ли и его команда обнаружили, что образование воды в хвосте магнитосферы Земли аналогично тому, когда Луна находится за пределами хвоста магнитосферы. Это предполагает, что внутри хвоста магнитосферы существуют дополнительные процессы или источники воды, которые не связаны напрямую с имплантацией солнечного ветра. Команда обнаружила, что высокоэнергетические электроны в хвосте магнитосферы производят эффекты, аналогичные ионам в солнечном ветре.

Это открытие подтверждает предыдущие исследования Ли, которые показали, что кислород в хвосте магнитосферы ржавеет железу в полярных регионах Луны. Он подчеркивает глубокую связь между Землей и Луной. Команда продолжит исследование плазменной среды вокруг Луны и изучение содержания воды на лунных полюсах во время различных фаз прохождения Луны через хвост магнитосферы.

Это исследование имеет важное значение в рамках программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну к 2026 году. Сделанные открытия будут способствовать лучшему планированию и подготовке к расширенным миссиям на поверхность Луны и за ее пределы.

источник:

– Space.com (оригинальная статья)