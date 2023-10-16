Вокруг Меркурия обнаружены хоровые волны, проливающие свет на планетарные магнитные поля

Ученые из Японии и Франции сделали потрясающее открытие — вокруг Меркурия обнаружены хоровые волны. Волны хора, похожие на щебетание и свист птиц, ранее наблюдались на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Однако Меркурий, будучи бесплодной планетой без атмосферы и слабым магнитным полем, не ожидал, что будет иметь эти волны. Это открытие дает ценную информацию о магнитной среде вокруг Меркурия и формировании планетарных магнитных полей солнечным ветром.

Магнитное поле Меркурия относительно слабое по сравнению с другими планетами, и из-за его непосредственной близости к Солнцу оно постоянно бомбардируется радиацией и солнечным ветром. Однако, несмотря на негостеприимные условия, Меркурий таит в себе некоторые секреты. В последние годы ученые обнаружили, что на Меркурии есть свой уникальный вид полярных сияний. До этого ученые выдвинули гипотезу о наличии хоровых волн на Меркурии. Волны хора возникают, когда энергичные электроны попадают в магнитосферу планеты, генерируя волны в плазме.

Обнаружения хоровых волн вокруг Меркурия были сделаны с помощью прибора MIO в рамках миссии Mercury BepiColombo. Хотя инструмент еще не находится на орбите Меркурия, облеты планеты в 2021 и 2022 годах предоставили ценные данные. Наблюдения показали, что хоровые волны присутствовали только в определенной области магнитосферы Меркурия, известной как утренний сектор. Исследователи провели моделирование и определили, что передача энергии от электронов к электромагнитным волнам более эффективна в этой области, что приводит к генерации свистящих звуков.

Для полного понимания этих хоровых волн и их характеристик необходимы дальнейшие исследования и анализ. Данные, полученные в результате этих первоначальных обнаружений, помогут спланировать подробные исследования того, когда ожидается, что инструмент MIO выйдет на орбиту вокруг Меркурия к 2025 году. Сравнение Земли и Меркурия поможет выявить сходства и различия в пространственно-временных свойствах электронно-управляемых объектов. хоровые волны.

Исследователи подчеркивают, что это исследование прокладывает путь для будущих исследований по изучению влияния солнечного ветра на намагниченную среду планет нашей Солнечной системы. Полученные результаты могут также способствовать нашему пониманию экзопланет и их взаимодействия со звездными ветрами. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Источник: Природная астрономия.