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Свистящие звуки магнитосферы Меркурия

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Свистящие звуки магнитосферы Меркурия

Ученые сделали интригующее открытие о магнитном поле Меркурия, слушая звуки планеты, похожие на прослушивание музыки. «Свистящие звуки», слышимые из магнитосферы Меркурия, были впервые обнаружены Мицунори Одзаки из Университета Канадзавы и группой ученых из Японии и Франции.

Раньше считалось, что Меркурий обладает слабым магнитным полем. Однако эти «свистящие» звуки указывают на то, что магнитное поле планеты действительно сильное. Несмотря на то, что Меркурий является каменистой планетой без твердой атмосферы и расположен рядом с интенсивным солнечным излучением и солнечным ветром Солнца, в магнитосфере Меркурия наблюдаются интересные явления.

Отсутствие некоторых особенностей, обнаруженных на других планетах, таких как плотная атмосфера, содержащая кислород, или радиационный пояс, поднимает вопросы о существовании полярных сияний вокруг Меркурия. Ученые особенно заинтересованы в понимании того, как эти полярные сияния могут возникать в отсутствие значительной атмосферы.

Исследования магнитной среды Меркурия были ограничены из-за отсутствия космических миссий, посвященных изучению планеты. Космический зонд НАСА «Маринер-10» в 1970-х годах и продолжающаяся миссия «Меркурий БепиКоломбо», запущенная в 2018 году, предоставили ценные данные. Инструмент MIO, входящий в состав миссии BepiColombo, специально разработан для изучения магнитосферы Меркурия.

Данные, собранные в период с 2021 по 2022 год с помощью инструмента MIO, выявили явные доказательства наличия «волн свистовой моды» в магнитосфере Меркурия. Это явление пробудило у ученых интерес к потенциальному сходству между Землей и Меркурием с точки зрения электронного хора, еще одного интригующего явления.

Недавние результаты, опубликованные в журнале Nature Astronomy, проливают свет на загадочные звуки, излучаемые магнитосферой Меркурия. Они способствуют лучшему пониманию магнитной среды Меркурия и дают представление о сложных взаимодействиях между планетарными магнитными полями и солнечным ветром.

источники:
– Природная астрономия (журнал)

By Мамфо Брешиа

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