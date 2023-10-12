Новое исследование предполагает, что быстрые вспышки радиации связаны со звездотрясениями на нейтронных звездах

Недавнее исследование, проведенное Токийским университетом, пролило свет на загадочное происхождение быстрых радиовсплесков (FRB), которые представляют собой быстрые вспышки радиации, проносящиеся над Землей. FRB невидимы для человеческого глаза, но могут быть обнаружены радиотелескопами. Они чрезвычайно сильны и могут затмить целую галактику. Однако их источник остается неизвестным.

Нейтронные звезды, или «мертвые звезды», становятся потенциальными подозреваемыми в возникновении FRB. Нейтронные звезды образуются, когда массивные звезды подвергаются взрывам сверхновых и коллапсируют, оставляя после себя плотное ядро. Эти остатки звезд обладают невероятно сильными магнитными полями и могут вращаться до 700 раз в секунду.

Новое исследование показывает, что звездные землетрясения на поверхности нейтронных звезд могут быть причиной FRB. Звездотрясение — это внезапный сдвиг, происходящий на поверхности нейтронной звезды, подобный землетрясению на Земле. Закручивание сильных магнитных полей звезды потенциально может вызвать напряжение, которое приведет к звездотрясению.

Анализируя время и энергию излучения повторяющихся всплесков FRB, исследователи обнаружили несколько сходств между FRB и землетрясениями. Эти сходства включают в себя вероятность возникновения афтершоков, скорость афтершоков, уменьшающуюся со временем, а также то, что частота афтершоков остается постоянной, даже если средняя скорость землетрясения FRB значительно меняется.

Эти результаты позволяют предположить, что нейтронные звезды имеют твердую кору, которая при разрушении звездными землетрясениями выделяет огромное количество энергии в виде FRB. Необходим дальнейший анализ новых данных FRB, чтобы полностью подтвердить эту теорию и получить больше информации о фундаментальных законах ядерной физики.

источники:

– Токийский университет: http://www.astron.en.strefa.pl/MNRAS_V.0000.html.