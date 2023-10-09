Новое исследование дает представление о загадочных курганах Аррокота

Недавнее исследование, проведенное исследователями Юго-Западного исследовательского института (SwRI), пролило свет на уникальные холмы, покрывающие поверхность транснептунового объекта 486958 Аррокот. Этот своеобразный объект, также известный как Ultima Thule, посетил космический зонд НАСА «Новые горизонты» в 2019 году, что сделало его самым дальним объектом, когда-либо посещаемым космическим кораблем с Земли.

Аррокот, холодный классический объект пояса Койпера, имеет любопытную форму песочных часов и необычные курганные структуры на поверхности. Новое исследование предполагает, что эти курганы, вероятно, имеют общее происхождение и, возможно, служат «строительными блоками», которые могут дать представление о формировании планетезималей.

Исследовательская группа под руководством доктора Алана Стерна, главного исследователя миссии «Новые горизонты», выявила дюжину курганов на более крупной доле Аррокота, Вену, которые схожи по размеру, форме, окраске и отражательной способности. Кроме того, еще три кургана были обнаружены на меньшей доле Аррокота, Вейо.

Доктор Уилл Гранди, один из исследователей миссии «Новые горизонты», сравнил эти холмики с поверхностью малины, состоящей из более мелких субъединиц. Результаты команды показывают, что геология Аррокота соответствует модели формирования планетезималей, называемой потоковой нестабильностью. Эта модель предполагает, что частицы, вращающиеся в газовом диске, в конечном итоге концентрируются в сгустки, которые со временем растут из-за увеличения орбитальной скорости.

Изучая размеры курганов Аррокота, ученые надеются лучше понять процесс формирования планетезималей. Результаты этого исследования также могут быть полезны для будущих миссий, таких как космический зонд НАСА «Люси» и программа Comet Vision Европейского космического агентства, которые будут исследовать аналогичные объекты.

Дальнейшие исследования и сравнения с другими планетезималями помогут определить, происходили ли на этих космических объектах подобные процессы формирования. Команда представила свои выводы на заседании Отдела планетарных наук Американского астрономического общества и опубликовала статью в журнале Planetary Science Journal.

источники:

– «Новое исследование дает представление о необычных курганах на Аррокоте» – Юго-западный научно-исследовательский институт

– «Свойства и происхождение больших курганов Аррокота, объекта пояса Койпера» – Planetary Science Journal