Таинственный взрыв и вспышка света пугают жителей Мельбурна: метеор вошел в атмосферу Земли

Жители северо-востока Мельбурна были поражены в среду вечером, когда громкий хлопок и яркая вспышка света осветили небо. Эксперты полагают, что это явление было вызвано попаданием метеора в атмосферу Земли, захватившего местных жителей в Дорине, Мернде, Балвине и Донкастере.

Предположения об источнике шума варьировались от дорожных работ и фейерверков до грома или даже НЛО. Однако доктор Брэд Такер, астроном из Австралийского национального университета, пояснил, что наиболее правдоподобным объяснением является метеор. Он описал метеоры как фрагменты астероидов, которые отрываются и путешествуют в космосе.

Метеор, ставший причиной этого зрелища, по оценкам, был размером с баскетбольный мяч, примерно от 10 до 40 см в ширину. Он двигался с поразительной скоростью около 20 км в секунду или 72,000 XNUMX км в час, высвобождая значительное количество энергии при входе в атмосферу Земли. Доктор Такер сравнил этот выброс энергии с выбросом небольшой ядерной бомбы.

Хотя метеоры такого характера нередки, их сложно обнаружить и предсказать. Ученые постоянно работают над улучшением своих методов идентификации и отслеживания этих объектов, особенно более крупных, которые потенциально могут представлять угрозу для Земли. Доктор Такер подчеркнул необходимость бдительности и изучения этих событий, чтобы улучшить наше понимание происхождения и эволюции Солнечной системы.

К счастью, паники по поводу воздействия метеоров нет. Однако крайне важно сообщать о любых наблюдениях или опыте таких событий в такие организации, как Международная метеорная организация или «Огненные шары в небе». Эти отчеты способствуют научным исследованиям и дают ценную информацию о природе и поведении метеоров.

Этот недавний инцидент в Мельбурне не является единичным, поскольку подобные явления происходили и в других частях Австралии. В августе Виктория стала свидетелем таинственного луча света, пронесшегося по ночному небу, кульминацией которого стал громкий звук. Космическое агентство Австралии подтвердило, что это произошло в результате сжигания космического мусора. Аналогичным образом жители Сиднея сообщили о необъяснимом взрыве в 2021 году, при этом власти не нашли никаких подтверждающих доказательств.

В заключение можно сказать, что появление метеоров не является чем-то необычным. Хотя они могут показаться поразительными событиями, они предоставляют ученым ценную возможность глубже проникнуть в тайны нашей Вселенной. Бдительность, изучение и отчетность играют жизненно важную роль в разгадке тайн этих небесных посетителей.

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