Описание: Громкий и загадочный взрыв, потрясший жителей пригорода Мельбурна, предположительно был вызван падением метеорита в атмосферу Земли. Инцидент, произошедший в Дорине, побудил многих местных жителей снять видео и поделиться своим опытом в социальных сетях. Хотя некоторые размышляли об астрономическом событии, власти пока не прокомментировали его происхождение. Научный эксперт доктор Гейл Айлс из Университета RMIT предположила, что это может быть метеор, потенциально связанный с продолжающимся метеорным потоком Персеиды. Однако она также упомянула, что это может быть фрагмент навигационной спутниковой ракеты, запущенной с российского космодрома Плесецк. Во время аналогичного инцидента в августе жители Виктории стали свидетелями светового шара в ночном небе и услышали громкий грохот, который, как позже подтвердило космическое агентство Австралии, был космическим мусором от российской ракеты «Союз-2».

Жители Дорин, пригорода Мельбурна, были ошеломлены внезапным звуком, похожим на взрыв, который раздался около 9 часов вечера в среду. На видео, снятом местными жителями, видна вспышка света, за которой последовал громкий шум, напоминающий взрыв. Спекуляции возникли в социальных сетях, когда жители поделились своим опытом и поставили под сомнение причину мощного взрыва.

Хотя власти еще не предоставили объяснений, доктор Гейл Айлс, научный эксперт из Университета RMIT, предположила, что звук мог быть связан с метеором, вошедшим в атмосферу Земли. Она связала это с продолжающимся метеорным потоком Персеиды, пик которого должен достичь в предстоящие выходные. Однако д-р Айлс также признал возможность того, что бум мог быть вызван обломком навигационной спутниковой ракеты, запущенной с российского космодрома Плесецк.

Подобный инцидент происходит в Виктории уже не первый раз. В предыдущем случае, в августе, жители стали свидетелями того, как шар света пролетел по ночному небу, сопровождаемый громким грохотом. Позже космическое агентство Австралии подтвердило, что событие было вызвано космическим мусором российской ракеты «Союз-2», повторно вошедшим в атмосферу Земли.

источники:

– Независимый (исходная статья)