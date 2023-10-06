Таинственная капля оказалась колонией паразитических червей

Загадочное существо, замеченное подводным фотографом Рё Минемизу, наконец-то идентифицировано. Первоначально считалось, что это медуза, но на самом деле это колония из 1,020 паразитических червей, известных как трематоды. Трематоды имеют сложный жизненный цикл, и для завершения репродуктивного процесса часто требуется несколько хозяев. Существо, замеченное на Окинаве, Япония, состояло из двух типов церкарий, которые представляют собой личиночные формы трематод. Церкарии образуют скопление, напоминающее медузу, где более крупные «моряки» и более мелкие «пассажиры» держатся вместе в плотном скоплении. Эта уникальная форма, напоминающая медузу, помогает паразитам двигаться и потенциально увеличивает их шансы быть съеденными окончательными хозяевами.

Исследователи, изучавшие это существо, полагают, что имитация движений маленьких планктонных червей увеличивает их шансы быть съеденными. Такое поведение распространено среди трематод, а у некоторых видов даже появились длинные хвосты, чтобы имитировать свою добычу. Агрегация личинок червей в форме медузы также служит цели обеспечения возможности проглатывания большего количества паразитов одним глотком. Исследователи предполагают, что этот случай полиморфизма, когда отдельные формы существуют в пределах одного вида, редко встречается у паразитических плоских червей.

Окончательная судьба более крупных червей-матросов остается загадкой. В то время как у меньших пассажиров есть хорошо развитые железы проникновения в ткани хозяина, у моряков такие органы отсутствуют. Неизвестно, жертвуют ли моряки собой, чтобы перевезти пассажиров, или они участвуют в большом репродуктивном процессе в пищеварительной системе хозяина. Чтобы раскрыть полную историю этой своеобразной колонии паразитических червей, необходимы дальнейшие исследования.

Обнаружение этой загадочной капли служит напоминанием о том, что море таит в себе множество загадок, а внешность может быть обманчивой. Некоторые, казалось бы, безобидные существа оказываются сложными и увлекательными примерами эволюционной адаптации.

источники:

– Современная биология (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090