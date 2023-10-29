Астронавты столкнулись со странным явлением во время выхода в открытый космос

Во время недавнего выхода в открытый космос за пределы Международной космической станции (МКС) космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб столкнулись с неожиданным и загадочным явлением. Целью их выхода в открытый космос был ремонт протекшего радиатора в модуле «Наука» — многоцелевой лаборатории на борту МКС. Однако то, что они обнаружили во время проверки, повергло их в недоумение.

Внимательно осматривая панель радиатора, Кононенко заметил ряд отверстий с необычно ровными краями. Эти отверстия, похоже, были просверлены в панели и были разбросаны беспорядочно. Космонавты сообщили о находке в Московский Центр управления полетами, заявив, что там было множество хаотично расположенных дыр.

Помимо своеобразных дыр, космонавты также столкнулись с лужей жидкого теплоносителя возле радиатора. Жидкость была описана как растущая «капля», и ее нужно было тщательно сдерживать, чтобы предотвратить загрязнение внутри МКС. Трос Кононенко даже оказался загрязненным, что потребовало его утилизации в космосе.

Рассматриваемый радиатор служил резервным для регулирования температуры внутри модуля «Наука». Чтобы устранить утечку, Кононенко и Чуб закрыли несколько кранов, чтобы отключить подачу аммиака в радиатор. Считается, что «капля» образовалась из остаточного аммиака, потревоженного в процессе закрытия клапана.

Российские инженеры теперь проанализируют собранные космонавтами данные, чтобы определить причину утечки и разработать решение. Один из нерешенных вопросов – происхождение загадочных отверстий на панели радиатора.

Хотя подобные инциденты создают проблемы для астронавтов, они также подчеркивают важность их работы по поддержанию целостности и безопасности космической станции. Поскольку освоение и исследование космоса продолжаются, крайне важно учитывать и понимать аномалии, которые могут возникнуть, чтобы обеспечить благополучие астронавтов и успех будущих миссий.

FAQ

Какова была цель выхода в открытый космос?

Выход в открытый космос проводился с целью ремонта протекшего радиатора модуля «Наука» Международной космической станции.

С каким странным явлением столкнулись космонавты?

В ходе осмотра космонавты обнаружили на панели радиатора ряд отверстий с удивительно ровными краями, как будто их просверлили насквозь. Отверстия были разбросаны в случайном порядке.

В чем была причина «капли» охлаждающей жидкости?

Растущая «капля» жидкой охлаждающей жидкости образовалась из остаточного аммиака, который был нарушен при закрытии клапанов, чтобы отрезать внешний радиатор от подачи аммиака.

Что российские инженеры будут делать с собранными данными?

Российские инженеры проанализируют данные, чтобы выяснить причину протечки и разработать план ремонта радиатора.