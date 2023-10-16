Молодые звезды обнаружены вблизи центральной черной дыры Млечного Пути, бросая вызов ожиданиям

Открытие скопления молодых звезд вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути на протяжении десятилетий озадачивало астрономов. Согласно недавнему исследованию, этим молодым звездам, известным как IRS13, всего около 100,000 XNUMX лет, что намного моложе, чем ожидалось, учитывая негостеприимные условия вблизи черной дыры.

Исследователи из Института астрофизики Кельнского университета изучали IRS13, чтобы разгадать тайну того, как эти молодые звезды образовались в такой суровой среде. Они полагают, что звезды, возможно, изначально располагались на окраинах галактики, а затем мигрировали ближе к центру галактики и оказались в ловушке гравитационного притяжения черной дыры.

Когда скопление IRS13 было втянуто, оно создало головную ударную волну, представляющую собой скопление материала, образовавшееся в результате его прохождения через межзвездную среду. Эта головная ударная волна затем стимулировала образование большего количества звезд, способствуя присутствию молодых развивающихся звезд в скоплении.

Космический телескоп Джеймса Уэбба также наблюдал за центром галактики и обнаружил признаки водяного льда вблизи IRS13. Это служит еще одним свидетельством присутствия в этом регионе пылевых, недавно образующихся звезд. Астрономы надеются, что будущие наблюдения JWST дадут дополнительную информацию о IRS13 и помогут разгадать тайну молодых звезд в ядре Млечного Пути.

источники:

- Астрономический журнал