Таинственные вспышки в облаках Венеры могут быть сгорающими метеорами

Исследователи уже давно ломают голову над загадочными вспышками света, которые время от времени освещают облака Венеры. Ранее считавшееся молнией, новое исследование, опубликованное в Журнале геофизических исследований: Планеты, предлагает альтернативное объяснение. Исследование предполагает, что эти загадочные огни на самом деле являются метеорами, сгорающими в атмосфере Венеры.

Хотя НАСА ранее предполагало, что на Венере может быть больше молний, ​​чем на Земле, в исследовании отмечается, что наличие молний на Венере до сих пор остается предметом споров. Молнии на Земле отслеживаются путем обнаружения естественных радиоволн, а предыдущие миссии на Венеру обнаруживали сигналы, которые, как полагают, являются молниями. Однако более поздние миссии, такие как «Кассини» НАСА и «Паркер Солар», не смогли обнаружить радиосигналы от молний.

Исследователи теперь предполагают, что вместо молний вспышки, наблюдаемые в кружащихся облаках Венеры, могут быть результатом распада метеоров во враждебной атмосфере планеты. На Венере невероятно суровая окружающая среда с экстремальными температурами и плотной токсичной атмосферой, наполненной облаками сверхкритического диоксида углерода и серной кислоты.

Подсчитав количество вспышек, наблюдаемых в обсерватории Стюарда и японском орбитальном аппарате Акацуки, исследователи подсчитали, что ежегодно происходит от 10,000 100,000 до XNUMX XNUMX вспышек. Исследователи предполагают, что эти вспышки напоминают потенциальные удары метеоритов. Уникальный состав атмосферы Венеры может привести к тому, что огненные шары от этих ударов будут гореть достаточно ярко, чтобы их можно было обнаружить.

Понимание этих явлений имеет решающее значение для планирования будущих миссий на Венеру, особенно в свете недавних данных, свидетельствующих о возможной вулканической активности на поверхности планеты. Если удары молний вызывают беспокойство, необходима защита зондов, пытающихся приземлиться на Венеру, или тех, которые плавают в ее плотной атмосфере в течение длительного периода.

В заключение, открытие того, что загадочные вспышки в облаках Венеры могут быть горящими метеорами, дает ценную информацию для будущих миссий на планету. Хотя наличие молний остается неопределенным, возможность метеоров дает альтернативные объяснения этим интригующим явлениям.

источники:

- Журнал геофизических исследований: Планеты