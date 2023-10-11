Магнетары и звездотрясения: возможное объяснение быстрых радиовсплесков

Астрономов уже давно интересуют быстрые радиовсплески (FRB), которые представляют собой внезапные вспышки радиочастотного излучения, продолжающиеся всего несколько микросекунд. Эти всплески энергии оставались загадкой с момента их открытия в 2007 году. Однако исследователи из Токийского университета предоставили новые доказательства, которые позволяют предположить, что некоторые FRB могут быть вызваны «звездотрясениями» на поверхности нейтронных звезд.

Нейтронные звезды уже являются экстремальными объектами, возникшими в результате коллапса массивных звезд. Они имеют плотное ядро, состоящее в основном из нейтронов и протонов. Однако магнетары — еще более экстремальный тип нейтронных звезд. Они обладают интенсивными магнитными полями, которые в триллион раз сильнее магнитного поля Земли и могут приводить к высокоэнергетическим событиям. Эти события могут быть вызваны ускорением частиц или магнитными возмущениями внутри нейтронной звезды.

В 2020 году был обнаружен FRB, исходящий от мягкого повторителя гамма-излучения, известного как SGR 1935+2154, который предположительно является магнетаром. Это открытие, похоже, подтвердило идею о том, что магнетары могут быть ответственны за некоторые FRB. Кроме того, были FRB, которые не повторяются, что позволяет предположить, что условия, которые их производят, могут уничтожить их источник, например, в случае блицара. Блицар вызывается внезапным коллапсом слишком массивной нейтронной звезды, высвобождающим энергию в виде быстрого радиовсплеска.

Дальнейшие исследования, проведенные в 2022 году, выявили FRB, состоящий из девяти отдельных всплесков, разделенных интервалом 215 миллисекунд, что указывает на то, что источник всплеска, вероятно, находился вблизи поверхности магнетара. Одним из предлагаемых объяснений этого всплеска является явление, называемое звездотрясением, когда кора магнетара вибрирует и испускает всплески радиации с определенной частотой.

Эти новые данные о звездотрясениях на магнетарах дают потенциальное объяснение происхождения некоторых FRB. Поняв механизмы, лежащие в основе этих мощных всплесков энергии, астрономы смогут понять природу этих экстремальных космических событий.

источники:

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

– Токийский университет