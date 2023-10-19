Загадочный взрыв радиоволн обнаружен 8 миллиардов лет назад

Астрономы сделали интригующее открытие, обнаружив быстрый радиовсплеск (FRB), который прошел колоссальные 8 миллиардов лет, чтобы достичь Земли. FRB — это интенсивные всплески радиоволн, которые длятся всего миллисекунды, и их происхождение остается неизвестным. С тех пор как в 2007 году был открыт первый FRB, ученые наблюдали сотни таких космических вспышек, исходящих из разных точек Вселенной.

Последний всплеск, получивший название FRB 20220610A, длился менее миллисекунды, но высвободил энергию, эквивалентную выбросам нашего Солнца за 30 лет. Этот всплеск является одним из самых далеких и энергичных FRB, когда-либо наблюдавшихся. Однако быстрые радиовсплески сложно изучать из-за их малой продолжительности.

Используя массив радиотелескопов ASKAP в Австралии, исследователи смогли определить точное место всплеска. Всплеск был прослежен до группы сливающихся галактик, что согласуется с теорией о том, что FRB могут быть связаны с магнетарами или высокоэнергетическими объектами, возникшими в результате взрывов звезд.

Ученые полагают, что изучение быстрых радиовсплесков может обеспечить уникальный метод измерения материи между галактиками, которая до сих пор остается неучтенной. Текущие оценки массы Вселенной не совпадают, что позволяет предположить, что материи не хватает. Ионизированный материал, обнаруженный с помощью быстрых радиовсплесков, может помочь измерить количество вещества между галактиками, проливая свет на эту недостающую материю.

Этот метод использования быстрых радиовсплесков для обнаружения недостающей материи был первоначально предложен австралийским астрономом Жаном-Пьером Маккаром в 2020 году. Измерения, проведенные в этом исследовании, подтверждают «соотношение Маккара», которое показывает, что чем дальше находится быстрый радиовсплеск, тем более диффузный газ обнаруживается между галактиками.

На данный момент почти 50 быстрых радиовсплесков были прослежены до точек их происхождения, причем около половины из них были обнаружены с помощью телескопа АСКАП. Ученые надеются, что будущие строящиеся радиотелескопы позволят обнаруживать еще тысячи быстрых радиовсплесков, помогая нам лучше понять структуру Вселенной.

Изучение быстрых радиовсплесков не только дает понимание этих космических явлений, но и открывает новые возможности для ответа на важные вопросы космологии.

источники:

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html.