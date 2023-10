Тайна волшебных кругов расширяется: искусственный интеллект идентифицирует их в 15 странах

By

Происхождение волшебных кругов, круглых дисков бесплодной грязи, издавна интересовало ученых. Раньше эти круги были найдены только в пустыне Намиб на юге Африки и в глубинке Австралии. Однако новое исследование с использованием искусственного интеллекта (ИИ) выявило узоры растительности, напоминающие сказочные круги, в сотнях мест в 15 странах на трех континентах, что позволяет предположить, что это явление более распространено, чем считалось ранее. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, были проанализированы спутниковые изображения засушливых экосистем со всего мира с высоким разрешением для поиска закономерностей, напоминающих сказочные круги. Нейронная сеть, использованная в исследовании, была обучена распознавать круги фей, анализируя изображения из Намибии и Австралии.

Исследование выявило 263 засушливых участка, на которых наблюдались круговые узоры, похожие на круги фей. Эти места были обнаружены в Африке, на Мадагаскаре, на Среднем Западе Азии, а также в центральной и юго-западной Австралии. Однако не все из этих моделей соответствовали критериям, позволяющим считаться волшебными кругами, как это определил доктор Стефан Гетцин, исследователь из Геттингенского университета. Сказочные круги характеризуются строго упорядоченной, пространственно-периодической структурой, которая не полностью присутствовала в выявленных закономерностях.

Исследование также дало представление об условиях окружающей среды, связанных с формированием волшебных кругов. Эти закономерности чаще всего наблюдались в очень сухих песчаных почвах с высоким содержанием щелочи и низким содержанием азота. Было обнаружено, что эти закономерности играют роль в стабилизации экосистем и повышении устойчивости к возмущениям.

Увеличение количества наблюдений за кругами фей и использование искусственного интеллекта для их идентификации открывают новые возможности для исследования их происхождения и механизмов формирования. Хотя точные причины могут отличаться от места к месту, это исследование способствует лучшему пониманию этих загадочных природных явлений.

