Глобальная тайна волшебных кругов наконец разгадана

Странные круглые пятна, известные как «волшебные круги», уже много лет очаровывают ученых. Эти загадочные узоры бесплодной почвы, окруженные кольцами растительности, уже давно наблюдаются в Намибии и Австралии, но недавнее исследование показало, что они также присутствуют в 250 местах в 15 странах.

Ученые из Университета Аликанте (UA) в Испании использовали искусственный интеллект для анализа спутниковых изображений и идентифицировали 263 места, на которых видны узоры, похожие на сказочные круги. Это открытие расширяет наше понимание глобального распространения волшебных кругов, показывая, что они встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.

Такие регионы, как Сахель, Западная Сахара, Африканский Рог, Мадагаскар, Юго-Западная Азия и Центральная Австралия являются домом для этих загадочных образований. Соавтор исследования Эмилио Гирадо подчеркивает важность анализа воздействия кругов фей на экосистемы и выявления факторов окружающей среды, которые способствуют их формированию.

Исследование показало, что с наличием сказочных кругов связаны специфические характеристики почвы и климата, в том числе низкое содержание азота и среднее количество осадков менее 200 мм в год. Кроме того, в их формировании играют роль такие факторы, как альбедо (отражательная способность) и состояние водоносных горизонтов.

Один из авторов исследования, Хайме Мартинес-Вальдеррама, подчеркивает потенциальную угрозу для волшебных кругов, которую представляет чрезмерное использование грунтовых вод в засушливых регионах. Исследование также предполагает, что эти узоры на почве могут служить индикаторами деградации экосистемы и на них может повлиять продолжающийся климатический кризис.

Кроме того, исследователи создали глобальный атлас сказочных кругов и базу данных, которая может помочь в изучении устойчивости этих моделей растительности к изменению климата и другим потрясениям.

Исследование проливает свет на загадочные круги фей, раскрывая их глобальное присутствие и способствуя нашему пониманию их формирования и экологической значимости.

источники:

«Странные круги, называемые сказочными кругами, усеявшие засушливые территории Намибии и Австралии, теперь нанесены на карту в 15 странах» – Университет Аликанте (UA)