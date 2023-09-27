Картографирование таинственных кругов фей по всему земному шару

Новое исследование показало, что загадочные круглые пятна, известные как «волшебные круги», присутствуют не только в Намибии и Австралии, но и в 250 местах в 15 разных странах. Ученые десятилетиями были озадачены этими загадочными узорами голой почвы, окруженной растительными кольцами, и было предложено множество теорий, объясняющих их образование.

Используя искусственный интеллект для анализа спутниковых изображений, исследователи выявили 263 места по всему миру, где наблюдались аналогичные закономерности. Это открытие предполагает, что круги фей встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее, и выходят за пределы их первоначально известных местоположений.

Исследование, опубликованное в журнале PNAS, подчеркивает важность понимания причин и экологического значения таких моделей растительности. По словам соавтора Эмилио Гирадо, анализ воздействия кругов фей на экосистемы и выявление факторов окружающей среды, определяющих их распространение, имеют решающее значение.

Исследование показало, что определенные сочетания характеристик почвы и климата, такие как низкое содержание азота и среднее количество осадков ниже 200 мм в год, связаны с наличием сказочных кругов. Более того, в этом исследовании были учтены такие факторы, как альбедо и состояние водоносных горизонтов, которые ранее не учитывались.

В исследовании подчеркивается потенциальное влияние деятельности человека, в частности, добычи подземных вод, на формирование волшебных кругов. Массовое использование грунтовых вод в засушливых районах может нарушить эти уникальные закономерности.

Полученные результаты не только проливают свет на глобальную распространенность кругов фей, но и открывают возможности для дальнейших исследований. Исследование предполагает, что эти узоры на почве могут служить индикаторами деградации экосистемы в результате продолжающегося климатического кризиса.

Исследователи также создали глобальный атлас волшебных кругов и базу данных, которые могут оказаться полезными для изучения устойчивости этих моделей растительности к изменению климата и другим возмущениям.

В целом, это исследование приближает нас на шаг ближе к разгадке тайны волшебных кругов и пониманию их экологического значения в глобальном масштабе.

источники:

– Университет Аликанте (UA) в Испании

– Исследование опубликовано в PNAS.