Картирование таинственных кругов фей: глобальный феномен

Новое исследование показало, что странные круглые пятна, известные как «волшебные круги», не ограничиваются Намибией и Австралией, их можно найти в 15 странах и 250 местах по всему миру. Эти загадочные узоры состоят из голой почвы, окруженной кольцами растительности, и их формирование озадачивало ученых на протяжении десятилетий.

Используя искусственный интеллект для анализа спутниковых изображений, исследователи определили 263 места, где наблюдались сказочные круги. Эти объекты включают регионы в Сахеле, Западной Сахаре, Африканском Роге, Мадагаскаре, Юго-Западной Азии и Центральной Австралии. Результаты исследования показывают, что круги фей встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее.

Исследование также выявило определенные характеристики почвы и климата, связанные с наличием волшебных кругов. К ним относятся низкое содержание азота в почве и среднее количество осадков менее 200 мм/год. При анализе учитывались такие факторы, как альбедо и состояние водоносных горизонтов. Исследователи предположили, что чрезмерное использование грунтовых вод в засушливых районах может нарушить формирование сказочных кругов.

Понимание причин и экологической значимости этих моделей растительности имеет решающее значение. Теперь стало возможным исследование влияния кругов фей на функционирование экосистем и их потенциала в качестве индикаторов деградации экосистемы из-за изменения климата. Исследование также привело к созданию глобального атласа волшебных кругов и базы данных, которая может помочь дальнейшим исследованиям их устойчивости к изменению климата и другим потрясениям.

В заключение, картирование кругов фей в разных странах проливает новый свет на их глобальное распространение и дает ценную информацию об их формировании и экологическом значении. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы разгадать тайны этих интригующих закономерностей и их потенциальную роль в понимании воздействия изменения климата на экосистемы.

источники:

– «Картирование сказочных кругов расширяет их глобальные размеры» – Университет Аликанте (UA)

– Исследование, опубликованное в журнале PNAS, под названием «Глобальное распространение и условия окружающей среды волшебных кругов».