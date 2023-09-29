Странные «волшебные круги» нанесены на карту в 15 странах: исследование

Исследователи обнаружили, что загадочные круглые пятна, известные как «волшебные круги», не ограничиваются только Намибией и Австралией, но присутствуют в 250 местах в 15 странах. Эти бесплодные участки почвы, окруженные кольцами растительности, годами сбивали с толку ученых. Было предложено множество теорий, объясняющих их образование, но до сих пор глобальный масштаб этого явления был неизвестен.

В исследовании, опубликованном в журнале PNAS, искусственный интеллект использовался для анализа спутниковых изображений и выявил 263 места, где наблюдались узоры сказочных кругов. Эти пятна были обнаружены в таких регионах, как Сахель, Западная Сахара, Африканский Рог, Мадагаскар, Юго-Западная Азия и Центральная Австралия, что указывает на то, что сказочные круги встречаются чаще, чем считалось ранее.

Исследователи обнаружили, что определенные характеристики почвы и климата, в том числе низкое содержание азота и среднее количество осадков менее 200 мм в год, связаны с наличием волшебных кругов. Эти круги также служат дополнительным источником воды в засушливых регионах, поскольку дождевая вода стекает к окружающей траве.

Результаты исследования показывают, что сказочные круги могут быть индикаторами деградации экосистемы из-за изменения климата. Кроме того, исследование открывает возможности для изучения устойчивости этих моделей растительности к изменению климата и другим потрясениям.

Исследователи создали глобальный атлас кругов фей и базу данных, которую можно использовать для дальнейших исследований. Эта новая информация будет способствовать лучшему пониманию причин возникновения этих образований и их экологического значения.

источники:

– Университет Аликанте (UA), Испания

– журнал ПНАС