CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астрономы впервые обнаружили загадочное темное пятно на Нептуне

ByВики Ставропулу

сентябрь 29, 2023
Астрономы впервые обнаружили загадочное темное пятно на Нептуне

Астрономы наблюдали большое темное пятно в атмосфере Нептуна с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Это первый раз, когда темное пятно на планете наблюдают с Земли. Это пятно сопровождается ярким пятном меньшего размера, что добавляет загадочности, окружающей эти особенности.

Темные пятна часто встречаются в атмосферах планет-гигантов, наиболее известным из которых является Большое Красное Пятно на Юпитере. Однако темные пятна на Нептуне остались неуловимыми и недолговечными. Это недавнее открытие дает дополнительные сведения об их происхождении.

В исследовании, проведенном Патриком Ирвином из Оксфордского университета, использовались данные VLT для изучения природы темных пятен на Нептуне. Предыдущие теории предполагали, что эти пятна были вызваны прояснением облаков, но наблюдения исключили эту возможность. Вместо этого исследователи обнаружили, что темные пятна, вероятно, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже видимого слоя дымки, когда лед и дымка смешиваются в атмосфере Нептуна.

Исследователи смогли сделать эти выводы после того, как НАСА и космический телескоп Хаббл Европейского космического агентства обнаружили несколько темных пятен в атмосфере Нептуна. Используя прибор Multi Unit Spectroscope Explorer (Muse) VLT, они смогли более детально изучить отраженный солнечный свет от Нептуна и его пятна. Это позволило им определить высоту, на которой темное пятно находится в атмосфере, и получить представление о химическом составе различных слоев атмосферы.

Кроме того, наблюдения выявили неожиданную находку — редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда раньше не был идентифицирован. Это облако появилось рядом с главным темным пятном и оказалось на том же уровне в атмосфере. Это указывает на то, что это совершенно новый тип объектов по сравнению с небольшими облаками-компаньонами из высотного метанового льда, которые наблюдались ранее.

Это революционное открытие не только расширяет наше понимание динамики атмосферы Нептуна, но и демонстрирует замечательные достижения в технологии, которые позволяют астрономам наблюдать эти далекие планеты с Земли.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании
– Природная астрономия (Публикация)

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Индийская миссия Aditya-L1 достигла стабильной орбиты вокруг Солнца

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Революционный прорыв в обнаружении нейтрино на водной основе в Онтарио

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Удивительные различия в ранних галактиках, обнаруженные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Индийская миссия Aditya-L1 достигла стабильной орбиты вокруг Солнца

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Революционный прорыв в обнаружении нейтрино на водной основе в Онтарио

Октябрь 1, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Удивительные различия в ранних галактиках, обнаруженные космическим телескопом Джеймса Уэбба

Октябрь 1, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Отель типа «постель и завтрак», оформленный в астрономическом стиле, закрывается после 20 лет предложения гостям путешествия по Вселенной

Октябрь 1, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев