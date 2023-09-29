Астрономы впервые обнаружили загадочное темное пятно на Нептуне

Астрономы наблюдали большое темное пятно в атмосфере Нептуна с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO). Это первый раз, когда темное пятно на планете наблюдают с Земли. Это пятно сопровождается ярким пятном меньшего размера, что добавляет загадочности, окружающей эти особенности.

Темные пятна часто встречаются в атмосферах планет-гигантов, наиболее известным из которых является Большое Красное Пятно на Юпитере. Однако темные пятна на Нептуне остались неуловимыми и недолговечными. Это недавнее открытие дает дополнительные сведения об их происхождении.

В исследовании, проведенном Патриком Ирвином из Оксфордского университета, использовались данные VLT для изучения природы темных пятен на Нептуне. Предыдущие теории предполагали, что эти пятна были вызваны прояснением облаков, но наблюдения исключили эту возможность. Вместо этого исследователи обнаружили, что темные пятна, вероятно, являются результатом потемнения частиц воздуха в слое ниже видимого слоя дымки, когда лед и дымка смешиваются в атмосфере Нептуна.

Исследователи смогли сделать эти выводы после того, как НАСА и космический телескоп Хаббл Европейского космического агентства обнаружили несколько темных пятен в атмосфере Нептуна. Используя прибор Multi Unit Spectroscope Explorer (Muse) VLT, они смогли более детально изучить отраженный солнечный свет от Нептуна и его пятна. Это позволило им определить высоту, на которой темное пятно находится в атмосфере, и получить представление о химическом составе различных слоев атмосферы.

Кроме того, наблюдения выявили неожиданную находку — редкий тип глубоких ярких облаков, который никогда раньше не был идентифицирован. Это облако появилось рядом с главным темным пятном и оказалось на том же уровне в атмосфере. Это указывает на то, что это совершенно новый тип объектов по сравнению с небольшими облаками-компаньонами из высотного метанового льда, которые наблюдались ранее.

Это революционное открытие не только расширяет наше понимание динамики атмосферы Нептуна, но и демонстрирует замечательные достижения в технологии, которые позволяют астрономам наблюдать эти далекие планеты с Земли.

источники:

– Нина Мэсси, научный корреспондент Пенсильвании

– Природная астрономия (Публикация)