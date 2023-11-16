Неуловимое происхождение энергичных космических лучей

Ученые сделали революционное открытие в своем стремлении раскрыть загадочный источник энергичных электронов космических лучей. За последние несколько лет электронный телескоп CALorimetric (CALET), расположенный на Международной космической станции, обнаружил более 7 миллионов частиц. Этот обширный набор данных предоставил бесценную информацию о происхождении электронов космических лучей.

Группа астрофизиков под руководством Сёдзи Тории из Университета Васэда в Японии изучила данные CALET и определила потенциальные источники электронов космических лучей. Их анализ предполагает наличие по крайней мере одного близлежащего источника, а, возможно, и большего, что является захватывающим прорывом в нашем понимании этих частиц высокой энергии.

Астрофизик Николас Каннади из Университета Мэриленда в округе Балтимор и член сотрудничества CALET выражает свой энтузиазм по поводу полученных результатов. Обнаружение кандидатов с энергией выше 10 тераэлектронвольт является важным доказательством существования близлежащего источника электронов космических лучей.

Уже более столетия астрономы задаются вопросом об источнике энергичных космических лучей. Эти частицы, включая атомные ядра, протоны и электроны, путешествуют по Вселенной почти со скоростью света и обладают удивительной силой. Хотя остатки сверхновых были предложены в качестве вероятного источника, существуют и другие потенциальные источники, требующие дальнейшего изучения. Одной из интригующих возможностей является аннигиляция темной материи.

Обнаружение электронов космических лучей — непростая задача. На Земле мы наблюдаем каскады частиц, образующихся при столкновении космических лучей с атомами в атмосфере. Однако космический эксперимент CALET позволяет напрямую обнаруживать космические лучи, что позволяет ученым изучать их вплоть до высоких энергий.

Предыдущие исследования с CALET позволили обнаружить космические лучи с энергией до 4.8 тераэлектронвольт. Используя новые методы анализа данных для устранения помех от быстро движущихся протонов, команда успешно обнаружила электронные космические лучи с энергией до 7.5 тераэлектронвольт. Удивительно, но эти наблюдения показали, что при более высоких энергиях падения падения космических лучей не происходит. Во всяком случае, данные предполагают увеличение количества космических лучей на самых высоких энергетических уровнях.

Эти результаты подразумевают, что источник электронов космических лучей должен быть относительно близок к нам. Некоторые близлежащие остатки сверхновых совпадают с обнаружением космических лучей самой высокой энергии, зарегистрированных в наборе данных CALET. Дальнейшие наблюдения и анализ могут пролить свет на точное происхождение этих энергичных частиц.

Т. Грегори Гузик, руководитель американского отделения CALET Collaboration в Университете штата Луизиана, подчеркивает важность этих открытий. Наблюдения CALET открывают захватывающую возможность измерения материи из конкретных остатков сверхновых здесь, на Земле. Непрерывные измерения CALET на протяжении всего срока службы Международной космической станции дадут новое представление о транспорте и происхождении релятивистской материи в нашей галактике.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое CALorimetric Electron Telescope (CALET)?

Ответ: Калориметрический электронный телескоп — это детектор космических лучей, расположенный на Международной космической станции.

Вопрос: Что такое космические лучи?

Ответ: Космические лучи — это частицы высокой энергии, включая атомные ядра, протоны и электроны, которые движутся в космосе со скоростью, близкой к скорости света.

Вопрос: Почему источник космических лучей важен для учёных?

Ответ: Понимание источника электронов космических лучей может дать представление о работе нашей Вселенной и природе явлений высоких энергий.

Вопрос: Как ученые обнаруживают электроны космических лучей?

Ответ: На Земле космические лучи сталкиваются с атомами в атмосфере, образуя каскады частиц, которые можно наблюдать. Эксперимент CALET позволяет напрямую обнаруживать космические лучи в космосе.

Вопрос: Каковы потенциальные источники электронов космических лучей?

Ответ: Остатки сверхновых являются вероятным источником, но исследуются и другие возможности, такие как аннигиляция темной материи.