Исследование НАСА образцов, собранных с астероида Бенну во время миссии OSIRIS-REx, было временно остановлено после обнаружения необъяснимой черной пыли в контейнере с образцами. Первоначально образцы были собраны в 2020 году и доставлены в пустыню штата Юта на прошлой неделе.

Открыв контейнер, ученые обнаружили неизвестные вещества в механизме отбора проб Touch and Go (TAGSAM), расположенном над палубой авионики. НАСА объявило, что черная пыль пройдет предварительный анализ, чтобы определить, возникла ли она с астероида.

Остаток, обнаруженный на палубе авионики, который был обнаружен после процесса сбора, был устранен, что позволило безопасно перенести образец. Однако подтверждения учёных ещё не получено.

Ожидается, что информация, полученная в ходе миссии OSIRIS-REx, улучшит наше понимание потенциально опасных астероидов и внесет вклад в будущие стратегии отклонения астероидов. Чтобы обеспечить тщательное изучение и сохранение, образцы астероидов будут храниться в недавно созданном центре по хранению под контролем Отдела исследований и исследований астроматериалов НАСА.

Космический корабль OSIRIS-REx, запущенный в 2016 году с миссией стоимостью 1 миллиард долларов, достиг Бенну в 2018 году и собрал образцы в 2020 году с помощью вакуумного манипулятора. Космический корабль преодолел четыре миллиарда миль, прежде чем вернуться на Землю. Чтобы безопасно предотвратить загрязнение, образец вошел в атмосферу Земли на скорости 27,650 11 миль в час и был замедлен до XNUMX миль в час с помощью парашюта.

НАСА провело кропотливую миссию по восстановлению в Юте с использованием вертолетов и временной чистой комнаты для извлечения контейнера с образцом. Этот внеземной образец, крупнейший со времен лунных миссий, дает ценную информацию о формировании Земли и происхождении жизни.

Бенну, размером сравнимый с Эмпайр-стейт-билдинг, считается самым опасным объектом в Солнечной системе из-за его потенциального столкновения с Землей. Ожидается, что он приблизится на опасную близость к нашей планете в сентябре 2182 года. Данные и наблюдения OSIRIS-REx будут иметь важное значение в будущих усилиях по отклонению астероида.

источники:

- НАСА

– Earth.com (приложение EarthSnap)