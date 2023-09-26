Таинственная дуга появилась в Гренландском фьорде

Земная обсерватория НАСА опубликовала изображение загадочной дуги во фьорде на западе Гренландии. Тонкая белая полоса простирается примерно на 2.6 километра и охватывает фьорд Итиллиарсууп Кангерлуа, приток фьорда системы фьордов Уумманнак.

Происхождение дуги неясно, но специалисты выдвинули возможные объяснения ее образования. Одна из теорий состоит в том, что это могло быть результатом откола большого айсберга от передней части ледника. Когда айсберг откалывается, он вытесняет воду и создает волну. Геоморфолог Дэн Шугар предполагает, что эта волна, вызванная айсбергом, могла образовать дугу.

Океанограф Джош Уиллис и гляциолог Майк Вуд предполагают другую возможность. Они предполагают, что подводный шлейф мог отталкивать воду и лед от поверхности ледника, вызывая образование дуги.

Изображение дуги было получено с помощью Operational Land Imager-2 (OLI-2) на спутнике Landsat 9, используемом для наблюдения за поверхностью Земли. НАСА продолжает изучать это явление и собирать больше информации, чтобы лучше понять его происхождение и последствия.

Это интригующее изображение служит напоминанием о постоянно меняющейся природе ландшафтов Земли и загадках, которые все еще существуют в самых отдаленных регионах нашей планеты.