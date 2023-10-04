Соединения MXene и MBene: селективное улавливание углекислого газа

Соединения MXene и MBene, которые представляют собой двумерные материалы толщиной всего в несколько атомов, могут сыграть значительную роль в борьбе с последствиями глобального потепления. Эти соединения имеют большую площадь поверхности, что делает их способными эффективно поглощать молекулы углекислого газа из атмосферы. Безопасно связывая углекислый газ, MXenes и MBenes потенциально могут помочь уменьшить вредные последствия изменения климата.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Chem, профессор Михри Озкан вместе со своими соавторами исследует потенциал MXenes и MBenes в технологиях улавливания углерода. Эти двумерные материалы могут быть разработаны для избирательного улавливания углекислого газа. Их высокую селективность можно объяснить процессом, известным как межслойная дистанционная инженерия. Кроме того, MXenes и MBenes механически стабильны и сохраняют свою структурную целостность даже после нескольких циклов захвата и высвобождения углерода.

В условиях постоянного увеличения антропогенных выбросов углекислого газа технологии улавливания углерода стали главным приоритетом. Повышение глобальной температуры из-за этих выбросов приводит к суровым погодным явлениям, засухам, неурожаям, миграции и политической нестабильности. Чтобы смягчить эти последствия, необходимы срочные меры по сокращению выбросов углекислого газа.

Ученые из Университета Дрекселя обнаружили MXenes и MBenes в начале 2010-х годов. MXene представляет собой неорганическое соединение, состоящее из атомарно тонких слоев карбидов, нитридов или карбонитридов переходных металлов. С другой стороны, MBenes представляют собой размерные бориды переходных металлов, состоящие из бора. Эти соединения могут быть получены с помощью методов химического травления и обладают кристаллическими решетками с повторяющейся ромбической и гексагональной структурой.

Хотя MXenes и MBenes предлагают многообещающий потенциал для устройств улавливания углерода, все еще существуют технические проблемы, которые необходимо решить. Ученые должны найти решения проблем, связанных с синтезом в крупносерийном производстве, таких как неравномерное смешивание, температурные градиенты и проблемы теплопередачи. Однако эти препятствия можно преодолеть за счет расширения методов мокрого травления или разработки новых.

Использование MXenes и MBenes в сочетании с существующими технологиями улавливания углерода, например, разработанными Climework AS, потенциально может значительно снизить уровень углекислого газа в атмосфере. Эти соединения могут способствовать безопасному и долгосрочному хранению углекислого газа, способствуя усилиям по борьбе с изменением климата.

источники:

Михримах Озкан и др., Сокращение выбросов CO2 с помощью двумерных MXenes и MBenes, Chem (2023). DOI: 10.1016/j.chempr.2023.09.001

Калифорнийский университет - Риверсайд

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