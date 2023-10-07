Илон Маск прогнозирует беспилотную миссию на Марс в течение 4 лет

Миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск объявил о своем прогнозе, что звездолет может совершить беспилотную миссию на Марс в течение следующих трех-четырех лет. Маск сделал это заявление во время основного выступления на Международном астронавтическом конгрессе, который проходил в Баку (Азербайджан) посредством видеоконференцсвязи.

Несмотря на недавние проблемы, с которыми столкнулась программа SpaceX Starship, Маск выразил оптимизм по поводу предстоящего испытательного полета массивной многоразовой ракетной системы. Он отметил, что есть хорошие шансы на успех испытательной посадки на Марс в течение следующих четырех лет. Маск поделился своими мыслями с Клэем Моури, президентом Международной астронавтической федерации.

Программа Starship подверглась пристальному вниманию со стороны Федерального управления гражданской авиации США (FAA) после своего первого и единственного запуска, который состоялся 20 апреля. Хотя запуск привел к взрыву и невозможности достичь орбиты, SpaceX посчитала его успешным из-за ценных данных. приобретен во время испытательного полета.

ФАУ приостановило запуски SpaceX и начало расследование, в результате которого был составлен список из 63 корректирующих действий. Эти действия включают в себя модернизацию аппаратного обеспечения транспортного средства, модификацию стартовой площадки для повышения надежности, увеличение количества проверок процесса проектирования, дополнительный анализ и тестирование систем безопасности, а также применение более строгих методов контроля изменений.

SpaceX активно работает над реализацией этих корректирующих действий. Компания внесла в Starship более 1,000 изменений, включая конструкцию самого космического корабля. Одним из существенных улучшений является запланированное зажигание двигателей второй ступени, когда они еще прикреплены к ускорителю во время второго полета.

Маск подчеркнул эффективность этого подхода с точки зрения физики, заявив, что он предполагает взрыв верхней части ракеты-носителя двигателями второй ступени. Благодаря многочисленным обновлениям и улучшениям Илон Маск по-прежнему уверен в способности звездолета достичь Марса в ближайшем будущем.

источники:

– Новости IANS: [источник]

– Нью-Йорк Таймс: [источник]