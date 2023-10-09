Жители Нью-Гэмпшира станут свидетелями двух солнечных затмений

Жители Нью-Гэмпшира получат возможность стать свидетелями не одного, а двух солнечных затмений в ближайшие месяцы. 14 октября 2023 года произойдет частичное солнечное затмение, а 8 апреля 2024 года — полное солнечное затмение. Доценты Университета Нью-Гэмпшира Эми Киси и Джон С. Джанфорте вместе с директором Лори Арнуа Отдела путешествий и развития туризма, обсудим предстоящие события.

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, отбрасывая тень на Землю. Это выравнивание происходит, когда Луна, Солнце и Земля находятся в одной плоскости. Луна закрывает по крайней мере часть Солнца, что приводит к солнечному затмению. Октябрьское затмение будет частичным, его можно будет увидеть в Нью-Гэмпшире. Однако апрельское затмение будет полным, когда Луна полностью закроет весь свет Солнца на определенный период времени. Траектория этих затмений будет разной: октябрьское затмение пройдет через западную часть Соединенных Штатов, а апрельское затмение пройдет через северную часть Нью-Гэмпшира.

Чтобы безопасно наблюдать за этими затмениями, рекомендуется использовать два метода. Первый - использовать проектор с точечным отверстием, при котором перед Солнцем помещается кусок картона с точечным отверстием, покрытый алюминиевой фольгой, и его изображение проецируется на плакат. Второй метод — использовать очки солнечного затмения, которые позволяют напрямую видеть Солнце во время частичных фаз затмения. Однако важно отметить, что прямой просмотр Солнца безопасен только во время полного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце. В противном случае очки придется носить.

Предстоящие солнечные затмения предоставляют жителям Нью-Гэмпшира уникальную возможность воочию стать свидетелями этих захватывающих небесных явлений. Так что отметьте свои календари и приготовьтесь безопасно наблюдать эти чудеса природы в небе.

Источник: «Штат, в котором мы находимся» – Университет Нью-Гэмпшира, Эми Киси, Джон С. Джанфорте, Лори Арнуа.