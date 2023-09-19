Резюме: Исследователи из Зенкенбергского центра исследований биоразнообразия и климата во Франкфурте (SBiK-F) разработали инструмент поддержки принятия решений, который поможет в выборе охраняемых территорий для достижения цели определения не менее 30% наземных и морских территорий в качестве природных заповедников. 2030. Этот инструмент позволяет взвешивать и сравнивать различные цели сохранения биоразнообразия в глобальном масштабе, помогая лицам, принимающим решения, определить приоритетность областей, которые наиболее полезны для целей сохранения биоразнообразия. Процесс выбора охраняемых территорий сложен, поскольку они должны выполнять множество задач, таких как защита климата и сохранение биоразнообразия, что может привести к конфликтам между различными группами интересов. Инструмент, разработанный исследователями, предлагает гибкий и прозрачный подход к выбору охраняемых территорий на основе множества целей, подчеркивая синергизм и противоречивые цели. Используя этот инструмент, лица, принимающие решения, могут принимать прозрачные и обоснованные решения о том, какие районы следует приоритезировать для сохранения. Исследователи надеются, что их инструмент будет способствовать сохранению биоразнообразия и защите климата, помогая в выборе и конфигурации охраняемых территорий. Это исследование поддерживает цели, поставленные на Всемирной конференции по природе в декабре 2022 года.

Источники: Алке Воскамп и др., Использование многоцелевых инструментов поддержки принятия решений для выбора охраняемых территорий, One Earth (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009.

сообщение навигации