НАСА завершило эксперимент по производству кислорода на Марсе

НАСА недавно объявило о завершении эксперимента по использованию ресурсов марсианского кислорода на месте (MOXIE), эксперимента, предназначенного для извлечения кислорода из атмосферы Марса. MOXIE, созданный инженерами и учеными из Массачусетского технологического института, за время своего пребывания на Красной планете запускался 16 раз, производя в общей сложности 122 грамма кислорода. Его пиковая производительность составила 12 граммов в час, что превысило первоначальные цели НАСА. Однако, несмотря на успех, планов по выпуску MOXIE 2.0 нет.

Процесс, используемый MOXIE, включал фильтрацию входящего воздуха для удаления пыли, а затем его сжатие и нагрев до 800°C (1,470°F). При такой температуре кислород можно было бы извлечь из углекислого газа в марсианской атмосфере. Затем извлеченный кислород был протестирован перед тем, как его выпустить обратно в атмосферу. Чтобы начать процесс экстракции, потребовалось два часа, чтобы прогреть установку.

MOXIE был уникальным дополнением к марсоходу Perseverance, поскольку он был нацелен на поддержку исследований Марса человеком. Он продемонстрировал, что экипаж может выжить на Марсе и вернуться домой, используя ресурсы, доступные на поверхности. Концепция использования ресурсов на месте (ISRU) представляет большой интерес для НАСА и его партнеров, поскольку они исследуют возможности долгосрочных миссий.

Кислород, вырабатываемый MOXIE, имеет различные потенциальные применения, наиболее важным из которых является его использование в качестве топлива для ракет. Однако для этой цели потребуются значительные количества. Несмотря на успех эксперимента и полученные в результате него знания, в настоящее время планов по разработке MOXIE 2.0 нет. Вместо этого следующий шаг НАСА будет включать разработку полномасштабной системы, включающей генератор кислорода, аналогичный MOXIE, а также метод сжижения и хранения вырабатываемого кислорода.

Источник: НАСА