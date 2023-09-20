Паразиты контролируют поведение муравьев с помощью температурного переключателя

Исследователи из Копенгагенского университета обнаружили, что стрельчатый печеночный сосальщик, паразитический червь, поражающий муравьев, обладает уникальным переключателем «вкл/выкл», который изменяет поведение своего хозяина. Переключатель активируется в зависимости от температуры, при этом паразитический червь манипулирует поведением муравья только при низкой температуре. Исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology, проливает свет на сложные отношения между паразитами и их хозяевами.

Паразиты, контролирующие и манипулирующие поведением своих хозяев, хорошо известны в природе. Кордицепс, семейство зомбирующих паразитических грибов, является ярким примером. Эти грибы заражают различные виды насекомых, изменяя их поведение и в конечном итоге приводя к их собственному размножению. Ланцетный печеночный сосальщик обладает аналогичной способностью манипулировать своим хозяином, но новое исследование показывает важность температуры в активации этого поведения.

Когда печеночные сосальщики заражают муравьев, большинство из них прячутся в брюшке муравья, защищенном капсулой. Один печеночный сосальщик прикрепляется к мозгу муравья, заставляя его зажимать жвалы на травинке. Это позиционирует муравья таким образом, чтобы его с большей вероятностью съели пасущиеся млекопитающие. Защитная капсула растворяется в кишечнике нового хозяина, и печеночные сосальщики попадают в печень. Двуустка, прикрепившаяся к мозгу муравья, жертвует собой, принося пользу другим паразитам.

Выжившие печеночные сосальщики питаются кровью хозяина, становятся взрослыми особями и откладывают яйца. Эти яйца выделяются с фекалиями хозяина, которые поедаются улитками. Затем улитки отхаркивают личинок трематод вместе со слизью, привлекая муравьев, которые проглатывают личинки, продолжая цикл.

Предыдущие лабораторные исследования, проведенные одним из исследователей, Брайаном Лундом Фреденсборгом, показали, что зараженные муравьи реже кусают лист при более высоких температурах. Для дальнейшего изучения этого вопроса исследователи наблюдали зараженных муравьев в дикой природе, отслеживая температуру и влажность. Результаты подтвердили лабораторные данные: зараженные муравьи с большей вероятностью прикреплялись к верхушкам травинок при более низких температурах и отпускали укусы при повышении температуры.

Понимание того, как паразиты манипулируют своими хозяевами, имеет решающее значение для понимания биоразнообразия и сложных взаимоотношений между видами. Это исследование подчеркивает значение температуры в запуске таких манипуляций и дает новое представление о поведении паразитированных муравьев в их естественной среде обитания.

Определения:

– Ланцетный печеночный сосальщик: паразитический червь, поражающий различных хозяев, включая улиток, муравьев и пасущихся млекопитающих.

– Паразитизм: отношения между двумя организмами, при которых один получает выгоду за счет другого.

– Поведенческая экология: научный журнал, публикующий исследования поведения животных по отношению к окружающей среде.

Источник: Копенгагенский университет.