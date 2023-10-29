Новая статья: Потенциал размножения в космосе обнаружен с помощью исследования эмбрионов

Ученые из Центра перспективной биотехнологии Университета Яманаси и Японского аэрокосмического агентства (JAXA) провели новаторское исследование на Международной космической станции (МКС), раскрывающее потенциал воспроизводства человека в космосе. Ранее проведенные исследования по выращиванию эмбрионов мышей в условиях микрогравитации МКС дали положительные результаты.

В этом первом в своем роде исследовании замороженные эмбрионы мышей были доставлены на МКС на борту ракеты в августе 2021 года. По прибытии на станцию ​​эмбрионы были разморожены с помощью специализированного устройства и помещены в соответствующие условия для развития. Удивительно, но эмбрионы нормально росли в течение четырех дней, превращаясь в бластоцисты — жизненно важные клетки, которые позже развиваются как в плод, так и в плаценту.

Анализ, проведенный на бластоцистах после их возвращения на Землю, не выявил существенных изменений в ДНК и генах, что подтверждает мнение о том, что микрогравитация не оказывает существенного влияния на нормальное развитие эмбрионов млекопитающих. Эти новаторские открытия были подробно описаны в научном журнале iScience, подчеркивая возможность выживания и процветания млекопитающих в космосе.

Представители Университета Яманаси и национального исследовательского института Рикен совместно выразили свое волнение, заявив, что это исследование является первым, демонстрирующим потенциал млекопитающих для процветания в космосе. Успешное культивирование эмбрионов млекопитающих на ранней стадии в условиях полной микрогравитации МКС открывает путь для дальнейших исследований, включая трансплантацию бластоцист мышам. Этот шаг направлен на то, чтобы проверить, происходят ли здоровые роды, и подтвердить жизнеспособность этих эмбрионов.

Значение этого исследования выходит за рамки научного любопытства. Поскольку космические агентства, включая НАСА, планируют будущие миссии на Луну и Марс, понимание возможности воспроизводства в космическом пространстве становится все более актуальным. Программа «Артемида», инициированная НАСА, направлена ​​на отправку людей обратно на Луну для получения важных знаний для устойчивого образа жизни и колонизации на других небесных телах. В конечном счете, это продолжающееся исследование может внести важный вклад в долгосрочное освоение космоса и потенциал человеческой колонизации в будущем.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каков главный вывод исследования, проведенного японскими учеными?

Ответ: Исследование, проведенное японскими учеными, показало, что эмбрионы мышей, выращенные в условиях микрогравитации Международной космической станции, развиваются нормально, что указывает на потенциальную возможность размножения в космосе.

Вопрос: Как эмбрионы были доставлены на Международную космическую станцию?

Ответ: Замороженные эмбрионы мышей были доставлены на МКС на борту ракеты.

Вопрос: Что такое бластоцисты?

Ответ: Бластоцисты являются важной стадией раннего развития эмбриона и содержат клетки, которые позже развиваются как в плод, так и в плаценту.

Вопрос: Наблюдались ли какие-либо существенные изменения в ДНК и генах бластоцист?

Ответ: Никаких существенных изменений в ДНК и генах бластоцист после их возвращения на Землю не наблюдалось.

Вопрос: Почему это исследование важно?

Ответ: Это исследование имеет важное значение для будущих миссий по исследованию космоса и колонизации, поскольку оно проливает свет на потенциал размножения в космосе и долгосрочную жизнеспособность млекопитающих в условиях микрогравитации.