Новое исследование раскрывает потенциал воспроизводства человека в космосе

Инновационное исследование, проведенное группой японских ученых, выявило многообещающие доказательства того, что размножение человека может быть осуществимо в космосе. Это исследование, проведенное Терухико Вакаямой, профессором Центра передовой биотехнологии Университета Яманаси, в сотрудничестве с Японским аэрокосмическим агентством (JAXA), включало выращивание эмбрионов мышей на Международной космической станции (МКС).

В ходе первого в своем роде эксперимента замороженные эмбрионы мышей были доставлены на МКС с помощью ракеты в августе 2021 года. На борту эмбрионы были разморожены с помощью специально разработанного устройства, а затем имплантированы на четырехдневный период. Удивительно, но эмбрионы естественным образом развились в бластоцисты — ключевые клетки, которые в дальнейшем формируют эмбрион и плаценту.

Исследование, опубликованное на сайте научного журнала «I Science», показало, что условия микрогравитации, испытываемые на МКС, не оказали существенного влияния на развитие эмбрионов. Важно отметить, что обширный анализ бластоцист по их возвращению на Землю не выявил заметных изменений в ДНК или генах. Таким образом, это исследование ясно показывает, что гравитация не может представлять собой серьезное препятствие для размножения млекопитающих.

Совместные усилия Университета Яманаси и Национального исследовательского института Рикен подтвердили новаторский характер этого исследования. Они подтвердили, что это первая исследовательская работа, демонстрирующая возможность размножения млекопитающих в условиях полной микрогравитации на МКС.

В дальнейшем будущие эксперименты будут включать культивирование бластоцист внутри мышей на Международной космической станции, чтобы выяснить, способны ли эти животные рожать в условиях микрогравитации. Обоснование нормальности и жизнеспособности бластоцист в космосе станет жизненно важным шагом в понимании размножения во внеземной среде.

Это исследование имеет глубокие последствия для будущих космических миссий. Учитывая программу НАСА «Артемида», направленную на обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне и подготовку к возможной миссии на Марс, получение информации о репродуктивных процессах в космосе будет иметь решающее значение.

FAQ

Могут ли люди размножаться в космосе, согласно этому исследованию?

Хотя исследование было сосредоточено на эмбрионах мышей, оно предоставляет обнадеживающие доказательства того, что размножение млекопитающих возможно в космосе. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, можно ли достичь тех же результатов с человеческими эмбрионами.

Каковы основные результаты исследования?

Исследование показало, что эмбрионы мышей нормально развивались в бластоцисты в условиях микрогравитации на Международной космической станции. После анализа в ДНК и генах бластоцист существенных изменений не наблюдалось.

Каковы следующие шаги в этом исследовании?

Будущие эксперименты будут включать выращивание бластоцист в условиях микрогравитации внутри мышей на Международной космической станции, чтобы определить, смогут ли эти животные родить здоровое потомство. Подтверждение жизнеспособности бластоцист в этих условиях будет иметь важное значение для понимания воспроизводства человека в космосе.

Почему эти исследования важны для космических миссий?

Результаты этого исследования имеют важное значение для будущих космических миссий, особенно тех, которые направлены на установление долгосрочного присутствия человека на Луне и планирование миссий человека на Марс. Понимание репродуктивных процессов в космосе имеет решающее значение для обеспечения благополучия и устойчивости астронавтов во внеземной среде.