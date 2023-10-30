Новое исследование раскрывает потенциал размножения в космосе

Мышиные эмбрионы были успешно выращены и развиты на Международной космической станции (МКС), что дает надежду и понимание возможности воспроизводства человека в космосе. Японские ученые под руководством профессора Терухико Вакаямы из Центра перспективных биотехнологий Университета Яманаси в сотрудничестве с Японским аэрокосмическим агентством (JAXA) провели новаторское исследование, включавшее отправку на МКС замороженных эмбрионов мышей.

С помощью специально разработанного устройства астронавты на борту МКС разморозили эмбрионы и культивировали их в течение четырех дней. Удивительно, но эмбрионы нормально развивались в условиях микрогравитации и превратились в бластоцисты — клетки, которые в дальнейшем развиваются в плод и плаценту. Это замечательное открытие предполагает, что гравитация не оказывает существенного влияния на развитие эмбриона.

В своем комплексном исследовании, опубликованном в научном журнале iScience, исследователи сообщили об отсутствии существенных изменений в ДНК и генах бластоцист, которые были проанализированы после их возвращения на Землю. Сотрудничество между Университетом Яманаси и национальным исследовательским институтом Рикен назвало это исследование первым в мире экспериментом, в котором эмбрионы млекопитающих на ранней стадии культивировались в условиях полной микрогравитации на МКС. Они также назвали это первым в истории исследованием, указывающим на то, что млекопитающие, включая человека, потенциально могут процветать в космосе.

Хотя это исследование представляет собой важную веху, необходимы дальнейшие исследования для подтверждения нормальности бластоцист. Будущие эксперименты будут включать трансплантацию бластоцист, выращенных в условиях микрогравитации МКС, мышам, чтобы оценить их способность к деторождению. Успешное рождение здоровых мышей закрепит это революционное открытие.

Значение этого исследования выходит за рамки репродуктивных возможностей в космосе. Это исследование имеет большой потенциал для будущих миссий по исследованию космоса и колонизации. Программа НАСА «Артемида», цель которой — вернуть людей на Луну и в конечном итоге проложить путь к путешествию на Марс, может получить большую пользу от этих знаний с точки зрения долгосрочного проживания и обеспечения выживания будущих поколений.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Могут ли люди размножаться в космосе?

Ответ: Хотя недавнее исследование включало эмбрионы мышей, оно повышает вероятность того, что размножение в космосе может быть осуществимо и для людей.

Вопрос: Как эмбрионы мышей выращивались в космосе?

Ответ: Эмбрионы были отправлены замороженными на Международную космическую станцию, а затем разморожены и культивированы в течение четырех дней с использованием специализированного устройства.

Вопрос: Оказала ли гравитация какое-либо существенное влияние на развитие эмбриона?

Ответ: Удивительно, но эмбрионы нормально развивались в условиях микрогравитации, и в их ДНК и генах не наблюдалось существенных изменений.

Вопрос: Каково значение этого исследования?

Ответ: Это исследование знаменует собой революционную веху, указывающую на то, что млекопитающие, включая человека, могут процветать в космосе. Кроме того, результаты имеют значение для будущих миссий по исследованию космоса и усилий по колонизации.

Вопрос: Каковы следующие шаги этого исследования?

Ответ: Следующий этап предполагает трансплантацию бластоцист, выращенных в космосе, мышам, чтобы определить, смогут ли они родить здоровое потомство. Этот шаг будет способствовать дальнейшему подтверждению нормального развития эмбрионов.