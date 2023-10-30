Эмбрионы успешно развиваются в космосе, открывая возможности для размножения за пределами Земли

В новаторском исследовании японские ученые достигли важной вехи в освоении космоса: вырастили эмбрионы мышей на Международной космической станции (МКС) и стали свидетелями их нормального развития. Это открытие имеет важные последствия, предполагая, что размножение в космосе может стать возможностью для людей в будущем.

Под руководством профессора Терухико Вакаямы из Центра передовой биотехнологии Университета Яманаси и команды Японского аэрокосмического агентства (JAXA) исследователи отправили замороженные мышиные эмбрионы на ракете на МКС в августе 2021 года. Оказавшись в космосе, астронавты успешно разморозили их. эмбрионы на ранних стадиях с помощью специально разработанного устройства и позволили им расти на станции в течение четырех дней.

Вопреки ожиданиям, эмбрионы нормально развивались в условиях микрогравитации, превращаясь в бластоцисты – критическую стадию, на которой клетки дифференцируются в плод и плаценту. Эти результаты были опубликованы онлайн в научном журнале iScience, в котором подчеркивается, что гравитация не оказала существенного влияния на развитие эмбрионов.

Кроме того, исследователи изучили состояние ДНК и генов бластоцист после их возвращения на Землю. Удивительно, но существенных изменений не произошло, что указывает на то, что космическая среда не оказала негативного влияния на генетический материал эмбрионов. Это открытие подтверждает аргумент о том, что длительные космические путешествия и даже потенциальная колонизация других планет не могут препятствовать воспроизводству человека.

По мере того, как мы отправляемся дальше в космос и исследуем возможность создания человеческих колоний на других небесных телах, понимание воспроизводства в условиях микрогравитации становится решающим. Хотя это исследование представляет собой обнадеживающее подтверждение концепции, важно отметить, что еще предстоит решить серьезные проблемы, прежде чем воспроизводство человека в космосе станет реальностью.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Чего добились японские ученые в своем исследовании?

Ответ: Японские ученые вырастили на МКС эмбрионы мышей и наблюдали за их нормальным развитием, что указывает на возможность воспроизводства человека в космосе.

Вопрос: Повлияли ли условия микрогравитации на развитие эмбрионов?

О: Нет, эмбрионы в условиях микрогравитации развивались нормально, существенных изменений в их ДНК и генах не произошло.

Вопрос: Каковы последствия этого исследования?

Ответ: Эти результаты позволяют предположить, что размножение в космосе может быть возможным для людей, что имеет важные последствия для длительных космических путешествий и возможной колонизации других небесных тел.